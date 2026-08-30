Andalucía cierra el último fin de semana de agosto con un fallecido en las carreteras

Andalucía ha cerrado el último fin de semana de agosto con una persona fallecida en accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas, según el balance provisional de la Operación Especial de Tráfico ‘Retorno Verano 2026’ de la Dirección General de Tráfico.

El único siniestro mortal registrado en la comunidad se produjo en la tarde del sábado, sobre las 15.08 horas, en la carretera SE-9024, a la altura del término municipal de Dos Hermanas. El accidente consistió en una salida de calzada con vuelco por la derecha de un turismo en el kilómetro 4 de esta vía.

Según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso tuvo lugar en la zona de La Corchuela, cuando un ciudadano llamó para alertar de que un vehículo había volcado y había caído por un desnivel. En el aviso se indicaba además que podía haber una persona atrapada en el interior.

Tras recibir la llamada, el 112 activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Finalmente, fuentes oficiales de la Guardia Civil confirmaron el fallecimiento de una persona como consecuencia del accidente, el único mortal contabilizado en las carreteras andaluzas durante este dispositivo especial de retorno.