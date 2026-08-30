Una peña sevillana del Atlético de Madrid denuncia un ataque de ultras del Sevilla antes del partido en el Pizjuán

La Peña Atlética de Sevilla Coraje y Corazón ha condenado “con firmeza” el ataque sufrido por seguidores colchoneros en un bar de Sevilla, donde se encontraban reunidos en la previa del partido liguero entre el Sevilla FC y el Atlético de Madrid, disputado este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

La peña ha expresado su “profunda mezcla de dolor e indignación” por un incidente ocurrido en una quedada de hermanamiento que, según explica, organiza cada temporada en un bar de la calle Espinosa y Cárcel para sus peñistas, familias y seguidores que se desplazan a la ciudad.

Comunicado de la Peña Atlética de Sevilla Coraje y Corazón

“En la tarde de ayer, sábado 29 de agosto de 2026, seguidores del Atleti, entre los que había menores y bebés, que disfrutaban pacíficamente de los momentos previos al partido en una quedada impulsada por nuestra peña, hemos sufrido un ataque intolerable”, señala el comunicado.

Según relata la entidad, “un grupo de medio centenar de ultras y salvajes perfectamente organizados y que portaban polos de color negro” irrumpió de forma violenta en el punto de encuentro. La peña sostiene que el ataque “no fue a más” gracias a la intervención de un aficionado sevillista que se encontraba en el interior del establecimiento.

“Con una actitud absolutamente violenta y sin mediar provocación, han amedrentado a todos los aficionados allí presentes, provocando escenas lamentables de miedo y pánico y teniendo que refugiarse dentro del establecimiento”, denuncia la Peña Atlética de Sevilla. Además, asegura que durante el incidente fueron robadas bufandas y banderas que portaban sus peñistas.

La entidad ha querido dejar claro que los responsables del ataque “no son aficionados al fútbol, no representan al Sevilla FC ni a sus aficionados”. “Son simplemente salvajes y cobardes que utilizan el deporte como una burda excusa para la violencia”, añade el comunicado.

La peña también denuncia ataques sufridos por otros grupos de seguidores colchoneros reunidos en bares cercanos. En este sentido, recuerda que desde su fundación en 2014 se ha caracterizado por ser un colectivo “profundamente familiar” y que cada temporada organiza actos de convivencia y hermanamiento con peñas atléticas que viajan a Sevilla, abiertos también a seguidores del Sevilla FC y del Real Betis.

“Siempre hemos entendido el fútbol como un motivo de celebración, de hermanamiento y de una rivalidad sana que enriquece el deporte. Ver cómo se rompe esa armonía a base de amenazas es algo que nos parte el alma”, lamenta la entidad.

La Peña Atlética de Sevilla Coraje y Corazón también reivindica su arraigo en la ciudad. “Sevilla es nuestra ciudad”, subraya en el comunicado, en el que recuerda que muchos de sus integrantes viven desde hace años en la capital andaluza o han nacido y crecido en sus calles.

“Esta ciudad también es nuestra, es nuestra casa, y nadie nos va a hacer sentir incómodos en nuestra propia tierra por el simple hecho de vestir una camiseta diferente”, añade la peña, que asegura que este ataque no va a destruir su pasión ni el vínculo que mantiene con el Atlético de Madrid y con Sevilla.

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La entidad ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas y la colaboración de la Policía Nacional tras los momentos de tensión vividos. Asimismo, confía en que las autoridades puedan identificar a los responsables de este “atropello”.