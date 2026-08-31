Sucesos
La Guardia Civil interviene más de 18.000 litros de gasolina para el narco en Los Caños y El Palmar
Los operativos desarrollados en esta zona de la costa gaditana lograron interceptar hasta cuatro furgonetas cargadas con petacas de combustible y hasta con embarcaciones neumáticas con motor
La Guardia Civil ha vuelto a asestar otro golpe a la logística del narco en Cádiz. Y esta vez, en dos paraísos veraniegos de la costa gaditana: Los Caños de Meca -término municipal de Barbate- y El Palmar -en Vejer de la Frontera-. Entre estos dos enclaves los agentes han intervenido más de 18.000 litros de gasolina destinados al petaqueo, tal como han informado desde el Instituto Armado este lunes.
Las actuaciones tuvieron lugar durante la pasada semana en el desarrollo de distintos dispositivos policiales en las costas de Los Caños de Meca y El Palmar, tal como apuntan desde la Benemérita. Estos operativos estaban enfocados en aquellos puntos "donde podrían llevarse a cabo avituallamientos de combustible para favorecer el narcotráfico por la zona", según detallan fuentes oficiales.
En el marco de estos despliegues, los efectivos detectaron hasta "cuatro furgonetas en distintas ubicaciones, dos de ellas sustraídas previamente y otras de alquiler, que transportaban numerosas petacas de gasolina en su interior", explican desde la Guardia Civil. "Tres de ellas portaban incluso embarcaciones neumáticas con motor, de las utilizadas para este tipo de hechos delictivos y dispuestas para ser utilizadas de manera inminente".
"Por estos hechos se procedió a la aprehensión de 795 petacas con arrojaron un peso total de 18.875 litros de gasolina para el avituallamiento del narcotráfico", según el Instituto Armado. "Del mismo modo se intervinieron las cuatro furgonetas y las embarcaciones neumáticas que portaban en su interior, continuando gestiones para el total esclarecimiento de los hechos".
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