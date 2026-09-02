Dos guardias civiles fuera de servicio detienen in fraganti al presunto autor de una oleada de robos en Alcalá del Río

Dos guardias civiles fuera de servicio han detenido en Alcalá del Río a una persona presuntamente implicada en una oleada de robos cometidos durante una misma noche en la localidad sevillana. La rápida actuación de los agentes permitió esclarecer tres robos con fuerza en viviendas y dos hurtos en vehículos, además de recuperar numerosos efectos sustraídos.

La intervención comenzó cuando uno de los guardias civiles, mientras transitaba por el municipio, observó a una persona en actitud sospechosa. Tras realizar un seguimiento discreto, logró sorprenderla in fraganti en el interior de un vehículo estacionado, presuntamente sustrayendo objetos.

El agente procedió a su detención y solicitó el apoyo de otro guardia civil, también fuera de servicio y destinado en el Puesto de Alcalá del Río, con quien se había despedido apenas unos minutos antes. Posteriormente, ambos reclamaron el apoyo de distintas unidades que se encontraban de servicio.

Las investigaciones permitieron atribuir al detenido cinco hechos delictivos cometidos durante esa misma noche. En el caso de las viviendas, el presunto autor accedía mediante escalo para sustraer objetos de fácil salida en el mercado ilícito, como televisores, videoconsolas, joyas y herramientas. En dos de los robos había moradores en el interior de los inmuebles.

En cuanto a los vehículos, la Guardia Civil ha señalado que el detenido comprobaba las manetas de las puertas de coches estacionados en la vía pública y accedía únicamente a aquellos que no estaban correctamente cerrados.

Los hechos, junto con otros robos de características similares registrados en días anteriores, habían generado una notable alarma social entre los vecinos de Alcalá del Río.

La actuación permitió recuperar numerosos efectos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta la posible implicación del detenido en otros robos con fuerza y hurtos cometidos en la localidad.

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La detención fue realizada por dos guardias civiles pertenecientes a la USECIC de la Comandancia de Sevilla y al Puesto de Alcalá del Río, respectivamente. En el dispositivo también colaboró la Policía Local, que participó en el traslado del detenido a dependencias de la Guardia Civil.