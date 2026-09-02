Los trabajadores del nuevo hotel de Altadis en Sevilla, sobre el incendio: "Cuando han aparecido las llamas hemos corrido como locos"

El incendio en el nuevo hotel en construcción de Altadis, a escasos metros del Puente de Los Remedios, sigue propagándose por el edificio mientras dotaciones de bomberos, Policía Nacional y Local trabajan para extinguir el fuego. Desde el interior del edificio, el incendio se ha vivido con miedo y alarma. Tal como ha podido saber El Correo de Andalucía, las llamas han comenzado allá por las 11 de la mañana, cuando un grupo de trabajadores se encontraba soldando en la planta baja del nuevo hotel, ubicado en los terrenos de la antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla. Rápidamente, "las llamas han saltado por un patio interior de la planta baja y ha sido imposible apagarlo". En cuestión de minutos, el fuego han extendido por la planta baja del hotel que recibe el nombre de Luxury Collection, provocando una enorme columna de humo negro, visible desde distintos puntos de vista de la ciudad.

Imágenes del fuego desde el interior del nuevo hotel de Altadis, en el barrio de Los Remedios. / Rafa Aranda

Fuentes municipales ya han confirmado el origen del incendio: lo habría provocado una fibra que se estaba utilizando en el transcurso de la obra. Por el momento, el Ayuntamiento ya ha confirmado tres heridos, todos trabajadores de la obra. Según Emergencias, han sido trasladados al Virgen del Rocío y uno de ellos presenta quemaduras.

Desde el lugar de los hechos, trabajadores que han sido evacuados relatan sus propias experiencias a este periódico. Según su relato, se han sentido explosiones y la rapidez de la propagación de las llamas ha obligado a los operarios a evacuar la zona con rapidez mientras "el fuego subía desde la planta baja hacia arriba". "Cuando han aparecido las llamas hemos corrido como locos", relatan los operarios desde los terrenos del suceso.

"Los trabajadores de plantas altas han empezado a bajar y a salir como han podido", relatan a este periódico. "Tenemos medidas de prevención, pero el fuego ha crecido tan rápido que hemos tenido que salir, Había muchos trabajadores en las platas altas que han tenido que bajar rápido", apuntan los trabajadores, que han visto como compañeros que estaban en obras en otros edificios han acudido al rescate con extintores.

La evacuación ha impedido a los trabajadores recoger sus pertenencias, que se han perdido entre las llamas. "El trabajo ya estaba bastante avanzado en el hotel, con habitaciones y baños listos... ahora se está perdiendo todo con el fuego", lamentan operarios a este medio.

Según han relatado testigos presenciales a El Correo de Andalucía, el incendio se habría originado en la planta baja del hotel Luxury Collection, que pertenece a Marriot Internacional, que se construye dentro del complejo de Vera, en el antiguo recinto de Altadis. Las mismas fuentes señalan que el humo era muy negro y que en la zona se percibía un fuerte olor “a eléctrico”.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de equipos de bomberos, Policía Nacional y Local para extinguir el incendio. Desde el lugar del suceso, este periódico ha comprobado que seguían produciéndose pequeñas detonaciones procedentes del foco original del incendio.

Precisamente esta mañana se ha presentado el acto inaugural de las obras que conectarán las dos orillas del río por la pasarela Princesa Leonor. Diferentes directivos del complejo Vera han asistido este miércoles para presentar el proyecto. El incendio se ha producido apenas quince minutos después de que abandonaran el edificio.