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Crisis Migratoria

Detenida una mujer en Ceuta por el homicidio de un joven marroquí en su vivienda

La mujer usó presuntamente un arma blanca contra la víctima

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional / EUROPA PRESS - Archivo

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EFE

Ceuta

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a una mujer como presunta autora de la muerte de un joven de nacionalidad marroquí que estaba en su vivienda, en la zona de Poblado de Regulares

Según han informado a EFE fuentes policiales, la mujer presuntamente utilizó un arma blanca para acabar con la vida del joven tras haber mantenido una discusión.

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Los primeros datos indican que la víctima mortal es un migrante marroquí, aunque no se ha aclarado si es una de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta a finales de julio.

Fuente: El Periódico

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