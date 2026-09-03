Violencia de Género
Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17
La menor tuvo que ser trasladada al hospital
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Europa Press
SANTANDER
La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17 tras una discusión en la calle.
El joven fue detenido sobre la 1.30 horas en la calle Castilla como presunto autor de un delito de violencia de género, ya que poco antes, tras una discusión, había agredido físicamente a su pareja, tirándola del pelo, empujándola y arrojándola al suelo.
La menor fue trasladada por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida.
Por estos hechos, se han instruido diligencias para el juzgado por un supuesto delito de violencia de género.
- Aemet pone fecha al alivio del calor en Andalucía tras varios días con máximas de hasta 42 ºC
- Cinco heridos en Sevilla por el incendio en las obras del nuevo hotel de la Antigua Fábrica de Tabacos de Los Remedios
- La Junta de Andalucía aprueba el modelo de teletrabajo de los docentes y quita dos horas de clase a los mayores de 55 años
- Multitudinaria manifestación en Sevilla por la crisis de Ceuta: más de 40.000 personas apoyan a la población ceutí y censuran la gestión de Pedro Sánchez
- Darío García, jurista andaluz experto en herencias: 'Para evitar problemas es más económico y más práctico hacer testamento
- Los trabajadores del nuevo hotel de Altadis en Sevilla, sobre el incendio: 'Cuando han aparecido las llamas hemos corrido como locos
- Las imágenes del incendio en las obras del nuevo hotel en la Antigua Fábrica de Tabacos de Los Remedios
- Real Betis Balompié - Real Madrid: horario y dónde ver por televisión el duelo entre los de Pellegrini y Mourinho en La Cartuja