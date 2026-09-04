Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jorge ReyComplejo Vera SevillaAlbergues SevillaCortes de tráfico en Ronda HistóricaCalor en SevillaAntonio FernándezColegio de GerenaDónde ver Betis - MadridAlineación Betis - Real MadridExperto herencias AndalucíaTerremoto Granada hoy directoBomberos incendio AltadisMercado fichajes SevillaGasolineras Sevilla diésel más baratoPueblo Sevilla La Vuelta
instagramlinkedin

Cádiz

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Cádiz

El cadáver de un hombre ha sido hallado este viernes en el interior de un contenedor de basuras en Jerez de la Frontera (Cádiz), han indicado a EFE fuentes policiales.

Operarios del servicio municipal de recogida de basuras alertaron del hallazgo sobre las 8:30 horas al manipular un contenedor en la calle de Sevilla, junto a una parada de autobuses.

Noticias relacionadas

Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelven las obras al Puente del Centenario de Sevilla: se retoman los trabajos tras semanas de parón
  2. Aemet pone fecha al alivio del calor en Andalucía tras varios días con máximas de hasta 42 ºC
  3. Antonio Fernández, exadjunto a la dirección deportiva del Sevilla: 'Podría ser el mejor mercado de fichajes de los últimos años
  4. Sevilla se blinda este miércoles para la etapa de La Vuelta con más de 650 agentes repartidos en la provincia
  5. La Junta de Andalucía aprueba el modelo de teletrabajo de los docentes y quita dos horas de clase a los mayores de 55 años
  6. De grandes albergues en la Macarena a microcentros en parques empresariales: Sevilla transforma su acogida para personas sin techo
  7. Jorge Rey avisa de un cambio de tiempo en Andalucía: “La semana que viene llegan lluvias al norte y un giro radical”
  8. Susana Díaz responde a las manifestaciones en toda Andalucía por la crisis de Ceuta: 'Hay que escucharles, se han cometido muchos errores

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Detienen a un hombre en Sevilla tras apuñalar a otro en el corazón por negarse a tener relaciones sexuales

Detienen a un hombre en Sevilla tras apuñalar a otro en el corazón por negarse a tener relaciones sexuales

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Sevilla rompe el termómetro: alcanza 45,1 grados y marca la temperatura más alta de España en 2026

Sevilla rompe el termómetro: alcanza 45,1 grados y marca la temperatura más alta de España en 2026

Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta

Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta

De Ceuta a Washington: cómo la ultraderecha convierte la inmigración en una guerra cultural global

De Ceuta a Washington: cómo la ultraderecha convierte la inmigración en una guerra cultural global

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva
Tracking Pixel Contents