Sara Fernández

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Hallan el cadáver de un hombre dentro de un contenedor de basura en Jerez

El cadáver de un hombre ha sido hallado este viernes en el interior de un contenedor de basuras en Jerez de la Frontera (Cádiz), han indicado a EFE fuentes policiales. Operarios del servicio municipal de recogida de basuras alertaron del hallazgo sobre las 8:30 de esta mañana al manipular un contenedor en la calle de Sevilla de Jerez ubicado al lado de la parada de autobuses.