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Hallan el cadáver de un hombre dentro de un contenedor de basura en Jerez

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Sara Fernández

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Hallan el cadáver de un hombre dentro de un contenedor de basura en Jerez

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El cadáver de un hombre ha sido hallado este viernes en el interior de un contenedor de basuras en Jerez de la Frontera (Cádiz), han indicado a EFE fuentes policiales. Operarios del servicio municipal de recogida de basuras alertaron del hallazgo sobre las 8:30 de esta mañana al manipular un contenedor en la calle de Sevilla de Jerez ubicado al lado de la parada de autobuses.

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