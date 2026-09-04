Investigan a un hombre por originar un incendio forestal en Huelva de forma imprudente

La Guardia Civil investiga a un hombre como "por su presunta participación en un delito de incendio forestal por imprudencia grave", tal como ha informado este viernes la Benemérita. En concreto, y según las pesquisas desarrolladas por los agentes, las llamas se originaron después de que el investigado usara una radial de manera imprudente. Un fuego que, tal como detallaron fuentes oficiales, arrasó 1,2 hectáreas en un paraje natural de Beas, en la provincia de Huelva.

"Los hechos ocurrieron el pasado día 23 de agosto en una finca privada ubicada en el término municipal de Beas, donde se estaban realizando labores de construcción del vallado perimetral de la finca", apuntan desde el Instituto Armado. Según las investigaciones del Seprona, el fuego se inició a raíz del uso de una radial, una herramienta de corte metálico que generó unas chispas que alcanzaron una zona de vegetación seca próxima a la zona de trabajo.

"Esta persona carecía de las medidas de seguridad preventivas necesarias en caso de incendio fortuito y aunque intentó sofocar el fuego por sus propios medios, las altas temperaturas y la sequedad del pasto provocaron una rápida propagación", señalan desde la Guardia Civil. "La alerta temprana de varios ciudadanos que contactaron de inmediato con la Guardia Civil permitió activar rápidamente efectivos de la Benemérita, Policía Local y Bomberos".

En las labores de extinción participaron "varios camiones de Infoca, un helicóptero y dos avionetas", que trabajaron durante siete horas hasta sofocar las llamas. En total, el fuego calcinó "un total de 1,2 hectáreas de pinos, eucaliptos y monte bajo", tal como subrayan desde el Instituto Armado.

"Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado que entiende de la causa", apuntan desde la Guardia Civil, que añaden que "este tipo de delito por imprudencia grave puede conllevar penas de prisión de seis meses a un año, además de una multa económica".