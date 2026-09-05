En Azpeitia
Detenido el sospechoso de haber matado a tiros a un taxista en Guipúzcoa
El hombre, que se ha entregado de forma voluntaria, tiene antecedentes por venta de drogas
EFE
El sospechoso de haber matado a un joven taxista en Azpeitia (Guipúzcoa) ha sido detenido por la Ertzaintza tras haberse entregado esta madrugada en una comisaría de la localidad vizcaína de Ondarroa, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El fallecido, de 31 años, fue tiroteado en varias ocasiones con un arma corta de fuego sobre las 20:15 horas del pasado martes. El asaltante, que ha resultado tener antecedentes por venta de drogas, huyó después del lugar en un vehículo.
Según el relato de testigos presenciales, el hombre había embestido previamente con su coche el taxi de la víctima para después dispararle. Como consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima de 31 años falleció en el mismo lugar de los hechos.
De manera inmediata, la Ertzaintza desplegó un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor. Esa misma noche se dio con el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia y en estos días se han realizado entradas y registros en diferentes puntos del municipio y otras localidades cercanas. Finalmente, a las 5:30 horas de esta madrugada, el presunto autor del crimen, un hombre de 43 años, se ha entregado en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa (Bizkaia) y ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego.
El detenido, que tiene tres detenciones previas por delitos contra la salud pública, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.
Fuente: El Periódico
- Andalucía abre un plazo extraordinario para cubrir más de 9.300 plazas de FP: Administración y Hostelería son los grados con más vacantes
- La Aemet alerta del calor intenso en Andalucía el fin de semana tras los 45,1 grados registrados en Sevilla
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026
- Nueva promoción de VPO privada en el barrio de Cruz del Campo de Sevilla: 612 viviendas con piscina y zona deportiva que estarán en 2028
- La Goyesca de Ronda regresa con Morante de la Puebla como gran reclamo: entradas que superan los 1.500 euros en la reventa
- Jorge Rey avisa de un cambio de tiempo en Andalucía: “La semana que viene llegan lluvias al norte y un giro radical”
- Sevilla rompe el termómetro con 45,1 grados, la temperatura más alta de España en 2026: 9 de las 10 máximas nacionales se quedan en Andalucía
- Vuelven las obras al Puente del Centenario de Sevilla: se retoman los trabajos tras semanas de parón