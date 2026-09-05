Ayna
Muere una mujer corneada por un toro en un encierro en Albacete
El alcalde ha informado de que se han suspendido los actos festivos de este sábado tras lo ocurrido en el encierro
EFE
Una mujer de 64 años ha muerto este sábado tras resultar herida por asta de toro en un encierro en Ayna (Albacete), en el que también ha resultado herido un hombre de unos 60 años.
Según ha informado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se ha producido a las 10:55 horas durante el encierro que se estaba celebrando con motivo de las fiestas patronales de Ayna.
La mujer ha sido embestida por un toro cuando se encontraba fuera de las barreras de protección del recorrido y ha muerto cuando era trasladada al helipuerto, tras una primera intervención de urgencia.
El alcalde de Ayna, Juan Ángel Martínez, ha lamentado la muerte de la mujer que, según ha informado a EFE, procede de Cataluña y estaba con sus familiares en una pedanía de la localidad.
Por su parte, el hombre ha resultado herido en un brazo cuando se encontraba en un punto diferente del encierro pero también dentro del recorrido, según el alcalde.
La localidad de Ayna celebra sus fiestas patronales hasta el próximo martes, día 8, y el alcalde ha informado de que se han suspendido los actos festivos de este sábado tras lo ocurrido en el encierro.
Además del recurso sanitario que hay establecido en preventivo para los festejos taurinos, se activó el helicóptero medicalizado y a la Guardia Civil.
Fuente: El Periódico
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