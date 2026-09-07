Sucesos
Nuevo incendio en el polígono La Red de Alcalá de Guadaíra: las llamas afectan a una nave de maderas
El fuego se ha declarado este lunes sobre las 06:00, y en estos momentos preocupa que se propague a dos plantas cercanas con material "incandescente"
Poco más de un año después, las llamas han vuelto al polígono La Red, en Alcalá de Guadaíra. Este lunes por la mañana se ha declarado un aparatoso incendio en una nave en la que se guarda y apila madera, tal como confirman desde el Servicio de Emergencias 112. Por el momento, los efectivos de los Bomberos desplazados hasta el lugar se encuentran trabajando para extinguir este fuego y evitar que se propague a plantas cercanas.
Las primeras llamadas de alerta al 112 han entrado a las 06:10, tal como detallan desde este mismo organismo a El Correo de Andalucía. Tras los avisos, se han movilizado dotaciones de hasta seis parques de Bomberos de la provincia -Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, Arahal, Sanlúcar La Mayor, La Rinconada y Carmona-, además de agentes de la Policía Nacional y de la Local del municipio alcalareño.
Las llamas afectan en estos momentos a una nave industrial del polígono La Red destinada a guardar madera y serrín, tal como detallan fuentes oficiales. No obstante, y tal como subrayan desde la Diputación de Sevilla, "preocupa que se propague el incendio a una planta de reciclaje, ya que es muy incandescente", y también a otra cercana que almacena polietileno por la misma causa.
Otro incendio en una planta de químicos
A mediados de mayo de 2025 se declaró también un incendio en otra nave industrial distinta de este polígono alcalareño. En aquella ocasión las llamas se desataron en la empresa de productos químicos Plainsur, después de que saltara una chispa cuando un trabajador manipulaba un material altamente inflamable. Según contó la alcaldesa de este municipio, Ana Isabel Jiménez, en ese momento "se activaron todos los mecanismos por incendio dentro de una compañía con un férreo protocolo".
Aquel incidente se saldó con una nave arrasada y dos heridos leves: un trabajador con quemaduras en un brazo y otro por inhalación de humo. La rapidez al afrontar la emergencia y la coordinación entre administraciones evitó una tragedia mucho mayor, tal como destacó en su día el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
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