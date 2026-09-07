Sucesos
Una pediatra sufre una agresión verbal en un centro de salud de Sevilla: “Racista” y “sinvergüenza”
El Sindicato Médico de Sevilla denuncia el episodio ocurrido durante una consulta y reclama que no se normalicen los insultos a los profesionales sanitarios
Una pediatra del Centro de Salud San Hilario ha sufrido una agresión verbal durante su jornada laboral, según ha denunciado el Sindicato Médico de Sevilla (SMS). Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre, durante una consulta en horario de mañana, después de que la madre de una paciente mostrara su desacuerdo con las indicaciones planteadas por la facultativa para tratar los síntomas de la menor.
Según el sindicato, pese a que la pediatra explicó las medidas propuestas y los pasos que debían seguirse, la usuaria fue elevando progresivamente el tono hasta que, ya en la puerta de la consulta, terminó increpando e insultando a la profesional, a la que calificó de “racista” y “sinvergüenza”.
El SMS ha diferenciado entre el derecho de los pacientes a expresar sus dudas o discrepancias y las conductas de violencia verbal. “Insultar, intimidar o descalificar a quien ejerce su profesión no lo es”, ha señalado la organización, que recuerda que la discrepancia puede formar parte de la relación asistencial, pero “la agresión, no”.
La facultativa ha comunicado formalmente lo sucedido y está pendiente de interponer una denuncia, mientras recibe asesoramiento y respaldo del Sindicato Médico de Sevilla. La organización ha advertido de que no deben normalizarse los insultos, las amenazas ni las conductas intimidatorias en los centros sanitarios.
“Ningún profesional debe asumir la humillación o el miedo como parte de su jornada laboral”, ha subrayado el sindicato, que ha animado al conjunto de los sanitarios a comunicar y denunciar todas las agresiones, incluidas las verbales, para dimensionar el problema y reclamar medidas que permitan combatirlo
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