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Investigación

Detenido un hombre por el asesinato de un varón que apareció descuartizado en Navarra

Los restos fueron encontrados la tarde del pasado 4 de agosto en el pantano de Yesa.

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral / EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

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EFE

Pamplona

La Guardia Civil y la Policía Foral han detenido en Pamplona a un hombre como principal sospechoso del asesinato de un varón francés cuyos restos fueron encontrados la tarde el pasado 4 de agosto en una playa del pantano de Yesa, en el término municipal de Sigües (Zaragoza).

La detención se ha producido este martes por la mañana tras la entrada y registro del domicilio que el detenido, de nacionalidad española, compartía con la víctima en el barrio de la Milagrosa de Pamplona, según informa ambos cuerpos en sendos comunicados.

Los restos fueron descubiertos por una familia que paseaba esa tarde de agosto por las inmediaciones del pantano. Al parecer, habían quedado al descubierto tras bajar el nivel del agua.

La investigación se inició el mismo 4 de agosto por parte de la Guardia Civil en Zaragoza, y días más tarde, Policía Foral recibió una denuncia de desaparición de un varón.

La coordinación en las investigaciones de ambos cuerpos ha permitido establecer una conexión entre la denuncia de desaparición y los restos humanos hallados en Yesa.

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El detenido ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil. La investigación está dirigida por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), quien a día de hoy, mantiene el secreto de las actuaciones.

Fuente: El Periódico

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