Rocío Osorno, aterrorizada tras el robo del sábado con sus hijos en casa: los ladrones fueron “a tiro hecho”

Rocío Osorno ha vivido uno de los mayores sustos de su vida después de que dos ladrones irrumpieran de madrugada en su vivienda de Sevilla mientras ella, sus dos hijos y su expareja, Coco Robatto, se encontraban en el interior. La influencer ha relatado lo ocurrido este lunes en Espejo Público, donde ha reconocido que todavía se encuentra “en shock” y que no ha vuelto a dormir en su casa desde el asalto.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 5 de septiembre, cuando dos individuos encapuchados accedieron a la vivienda por una ventana y se dirigieron directamente al vestidor. Las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio captaron el momento en el que los asaltantes registraban los cajones en busca de objetos de valor.

Rocío Osorno ha explicado que sus hijos acababan de llegar a casa con su padre apenas diez minutos antes del asalto. “Yo estaba justamente sola en casa y hacía 10 minutos que acababan de llegar mis hijos con su padre. Por 10 minutos no estaba yo sola, por suerte”, ha relatado en el programa presentado por Susanna Griso.

La creadora de contenido se encontraba a medio vestir y preparándose para grabar cuando se percató de la presencia de los intrusos. “He salido corriendo y gritando. Llamamos corriendo al 112 y vino la Guardia Civil en cuestión de minutos, pero ya se habían ido”, ha explicado.

Sospecha que pudieron tener información sobre su casa

Osorno ha reconocido que le resulta llamativo que los ladrones fueran directamente a una zona concreta de su vivienda que no suele mostrar en sus redes sociales. “Fueron a tiro hecho, a entrar en la habitación donde aparentemente estaría el botín que ellos querían”, ha señalado.

La influencer no descarta que los asaltantes pudieran haber recibido algún tipo de información sobre su domicilio. “No sé si hay un chivatazo o no. Ha sido en una zona de mi casa que no enseño nunca en redes, pero el hecho de entrar a tiro hecho en esa habitación da que pensar”, ha afirmado.

Finalmente, los ladrones se llevaron un joyero con joyas de Pandora y bisutería. Según ha explicado, buscaban principalmente joyas, oro y relojes, aunque ella no suele guardar objetos de gran valor en su vivienda. De hecho, ha relatado que un Rolex que recibió como regalo por el nacimiento de su primer hijo se encuentra guardado en una caja de seguridad fuera de casa.

El asalto ha dejado a Rocío Osorno todavía muy afectada. “Yo siempre lo digo, que no me da igual que me roben pero, si me tienen que robar, que entren cuando no estoy y que se lleven lo que les dé la gana”, ha confesado.

Tras lo ocurrido, la influencer ya ha reforzado la seguridad de su vivienda con rejas en las ventanas y una alarma perimetral. Además, ha confirmado que ya ha presentado una denuncia y que la investigación continúa para tratar de identificar a los autores del robo.

La experiencia ha provocado que, tres días después del asalto, todavía no se sienta preparada para regresar a dormir a su domicilio. El miedo sigue presente mientras la Guardia Civil trata de esclarecer quiénes fueron los responsables y cómo pudieron acceder a la vivienda.