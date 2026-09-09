Sucesos
Detenido un hombre e investigados otros dos por una oleada de robos en fincas de Guadalcanal
Los autores accedían a vehículos todoterreno para sustraer herramientas y maquinaria agrícola y también asaltaron una vivienda de campo
La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otras dos por su presunta implicación en una serie de robos con fuerza cometidos en el término municipal de Guadalcanal (Sevilla). La investigación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Cazalla de la Sierra tras varias denuncias presentadas por hechos similares.
Según ha informado la Guardia Civil, los presuntos autores seguían un mismo patrón de actuación. Se desplazaban hasta zonas donde había estacionados vehículos todoterreno, fracturaban los cristales para acceder al interior y sustraían en pocos minutos herramientas y maquinaria utilizadas habitualmente en las labores del campo.
Durante la investigación, los agentes también tuvieron conocimiento de otro robo cometido en una vivienda de campo aislada del término municipal. En este caso, los autores habrían forzado una ventana lateral del inmueble para acceder al interior y llevarse distintos enseres domésticos de valor.
Tras las pruebas recopiladas, el operativo culminó con la detención de un individuo y la investigación formal de otros dos como supuestos coautores de un delito continuado de robo con fuerza.
Las diligencias instruidas, junto con el detenido y los investigados, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción del partido judicial de Cazalla de la Sierra.
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