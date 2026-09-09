Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menos impuestos en hogaresDispositivo La VueltaMenos alumnos en colegiosCrónica Lille-BetisNotas Lille-BetisRestaurante La BuhairaCortes tráfico La Vuelta SevillaVer La Vuelta SevillaPablo FornalsCentro Ryanair SevillaConciertos POP CAAC 2026
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un motorista de 48 años tras caer con su moto a una acequia en Antequera

El accidente ocurrió de madrugada en el camino de Los Almendros y los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

MÁLAGA

Un hombre de 48 años ha fallecido durante la pasada madrugada tras sufrir un accidente con la moto en la que circulaba en Antequera (Málaga). El vehículo cayó en una acequia situada en el camino de Los Almendros, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso llegó al centro coordinador sobre las 5.40 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 comunicó la presencia de una motocicleta caída en una acequia y de un varón que necesitaba asistencia.

Ante la alerta, el 112 activó de inmediato a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional para intervenir en el lugar del accidente.

Noticias relacionadas

A su llegada, los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del motorista, un hombre de 48 años. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Buhaira recuperará tras casi seis años de abandono el restaurante donde Aníbal González proyectó su gran basílica
  2. Cortes de tráfico en Sevilla por La Vuelta 2026: calles afectadas, horarios y restricciones de aparcamiento
  3. La Vuelta a España llega a Sevilla entre Dos Hermanas y La Maestranza: horarios y mejores lugares para ver la etapa
  4. María Viude, la vecina del Cerro que acompaña la misión de la Virgen hasta Los Pajaritos empujada por su hijo: 'Necesitamos esta unión entre hermanos y barriadas
  5. Canal Sur emitirá en directo la Feria de San Miguel en la Maestranza: estos son los tres festejos taurinos
  6. La Aemet confirma el regreso de las lluvias a Andalucía y una tregua del calor: Sevilla bajará de los 40 a 35 grados
  7. El futuro de Líbano, en el aire: el Ayuntamiento de Sevilla busca nuevos dueños y podrá fin a una concesión que lleva expirada desde 2022
  8. Canal Sur anuncia la primera convocatoria de oposiciones en 20 años en Andalucía

Muere un motorista de 48 años tras caer con su moto a una acequia en Antequera

Muere un motorista de 48 años tras caer con su moto a una acequia en Antequera

Isco, el futbolista de Arroyo de la Miel que hizo historia en la Champions con el Betis

Isco, el futbolista de Arroyo de la Miel que hizo historia en la Champions con el Betis

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

Directo | El Gobierno de Ceuta insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

Directo | El Gobierno de Ceuta insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

Carmona aprueba la mayor inversión de su historia: 10 millones para convertir el matadero en una escuela de música, un almacén arqueológico y un parking

Carmona aprueba la mayor inversión de su historia: 10 millones para convertir el matadero en una escuela de música, un almacén arqueológico y un parking

Uno de cada tres alumnos de la educación pública en Andalucía ha repetido curso alguna vez

Uno de cada tres alumnos de la educación pública en Andalucía ha repetido curso alguna vez

El retroceso del algodón en Andalucía sigue imparable: el cultivo pierde más de 1.000 hectáreas a pesar del alza de la producción

El retroceso del algodón en Andalucía sigue imparable: el cultivo pierde más de 1.000 hectáreas a pesar del alza de la producción

Los hogares y comercios de Sevilla se ahorrarán 20 millones en 2027 por el bloqueo de la tasa de basura

Los hogares y comercios de Sevilla se ahorrarán 20 millones en 2027 por el bloqueo de la tasa de basura
Tracking Pixel Contents