Muere un motorista de 48 años tras caer con su moto a una acequia en Antequera

Un hombre de 48 años ha fallecido durante la pasada madrugada tras sufrir un accidente con la moto en la que circulaba en Antequera (Málaga). El vehículo cayó en una acequia situada en el camino de Los Almendros, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso llegó al centro coordinador sobre las 5.40 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 comunicó la presencia de una motocicleta caída en una acequia y de un varón que necesitaba asistencia.

Ante la alerta, el 112 activó de inmediato a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional para intervenir en el lugar del accidente.

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A su llegada, los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del motorista, un hombre de 48 años. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro.