Varios incendios en Ceuta calcinan 42 chabolas de migrantes, 8 coches y 4 contenedores

La ciudad autónoma de Ceuta ha registrado esta madrugada una de las peores noches de incidentes con varios incendios en distintos puntos de la ciudad, que se han saldado con 42 chabolas que los migrantes habían construido para pasar la noche, hasta 8 vehículos y 4 contenedores calcinados.

Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios, la sucesión de incendios ha obligado a los bomberos a desplegarse durante varias horas en diferentes zonas de la ciudad para poder atender las emergencias que han mantenido en alerta tanto a los efectivos de seguridad como a numerosos vecinos.

El episodio de mayores dimensiones se ha producido en las inmediaciones de las naves del Tarajal, donde el fuego ha afectado a 42 chabolas construidas por migrantes.

El fuego se declaró cerca de la medianoche en uno de los asentamientos donde permanecen muchos de los migrantes que entraron en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio pasado en una zona de naves industriales y fueron los propios vecinos los que alertaron a emergencias.

Sin heridos

Los agentes tuvieron que desalojar del lugar a los migrantes que dormían en los aledaños para evitar que pudieran verse afectados por el humo y no se han registrado heridos, en tanto se investiga si el origen del fuego podría ser alguna de las fogatas del campamento.

Las llamas han calcinado los plásticos y residuos de todo tipo que había en sus alrededores.

Otro de los incendios de mayor alcance se ha registrado en las inmediaciones del polideportivo José Ramón Díaz-Flor, donde varios vehículos han quedado afectados por las llamas.

El fuego ha obligado a la intervención de los Bomberos para evitar que las llamas pudieran propagarse a otros vehículos o elementos próximos.

La situación se ha repetido en otros puntos de la ciudad, con incendios en otro polígono y varios aparcamientos, que han dejado como resultado ocho vehículos y cuatro contenedores quemados en distintas zonas de Ceuta.

El balance de Bomberos ha dejado una madrugada especialmente complicada, con al menos 54 elementos afectados directamente por el fuego entre vehículos, contenedores y chabolas.

Otros episodios similares

La sucesión de incendios se produce, además, después de que durante los últimos días se hayan registrado otros episodios similares en la ciudad, lo que vuelve a situar los incendios urbanos como uno de los principales focos de preocupación para los servicios de emergencia.

La presencia policial también ha sido necesaria en distintos escenarios para garantizar la seguridad y facilitar la actuación de los equipos de extinción.

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Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad han abierto una investigación para determinar las causas y si existe relación entre los distintos incendios registrados durante esta madrugada.

Fuente: El Periódico