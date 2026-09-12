Cataluña
18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona
Activistas quemaron contenedores y lanzaron objetos a los Mossos d'Esquadra, que actuaron para dispersarlos
Europa Press
Al menos 18 personas, de las cuales diez eran menores de edad, han sido detenidas y nueve mossos d'Esquadra han sufrida heridas leves este viernes en altercados producidos durante las celebraciones por la Diada de Catalunya.
De entre los detenidos, 17 han sido arrestados en la zona en el Arc de Triomf y el restante en la zona de la Plaça de Catalunya. Según las autoridades, se trataba de un grupo de independentistas encapuchados que han quemado contenedores y han tirado vallas al fuego.
Poco antes de las 21.00, el fuego de los contenedores se estaba apagando, y unas 1.000 personas permanecían en el lugar, y algunos incluso se hacían fotografías ante las llamas.
A las 21.20 quedaban unas 200 personas que se habían desplazado hasta la esquina del paseo Sant Joan con la calle Ausiàs March, donde tiraron algunas sillas de una terraza y empezaron a quemar un contenedor.
Entonces, mossos d'Esquadra han empezado a caminar hacia ellos, seguidos de furgones policiales, por lo que los activistas han empezado a dispersarse.
Núcleo Nacional
A última hora de la tarde se había hecho una manifestación de antifascistas en contra de una movilización de Núcleo Nacional en un punto cercano, la plaza Verdaguer. Esa manifestación contra Núcleo Nacional había congregado a unas 1.500 personas, según la Guàrdia Urbana.
La concentración de Núcleo Nacional, convocada a las 18.00, había contado con unas 70 personas, según la policía barcelonesa, y los Mossos d'Esquadra habían desplegado un dispositivo policial en la zona para evitar que ambos grupos se encontraran.
Tensión
La policía catalana ha constatado en un comunicado un "uso puntual de la defensa para contener los intentos de sobrepasar la línea policial" y garantizar la seguridad de manifestantes y agentes.
"Se han producido lanzamientos de piedras, botellas, pirotecnia y de pintura contra los efectivos policiales desplegados", han detallado los Mossos.
La marcha antifascista tenía como lema 'Defendamos los derechos y libertades nacionales', y los manifestantes de la convocatoria ultraderechista llevaban banderas españolas constitucionales recortadas.
Fuente: El Periódico
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