Sucesos
Hallan el cuerpo sin vida de una persona en la bahía de Algeciras
El cadáver fue localizado flotando entre dos pantalanes en las inmediaciones de la calle Varadero
El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado este viernes por la tarde en la bahía de Algeciras (Cádiz), en las inmediaciones de la calle Varadero, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El aviso llegó al teléfono 112 minutos antes de las 18.30 horas, cuando un particular alertó del hallazgo de un cadáver que se encontraba flotando entre dos pantalanes próximos a la citada vía.
Tras recibir la llamada, la sala coordinadora activó a la Autoridad Portuaria, la Guardia Civil, la Policía Local, Cruz Roja y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de la persona localizada, aunque por el momento no han trascendido más datos sobre su identidad ni sobre las circunstancias que rodean este suceso.
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