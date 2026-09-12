Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reparto costes obras Estadio CartujaSevilla y Betis en La CartujaSyrsaTeatro Lope de VegaSevilla FC-ValenciaCifras auditorio Rocío JuradoNotas del SevillaMorante de la Puebla en Canal SurPozos ilegales en DoñanaMueres por calor en SevillaEva Casanueva, madre de Marta del CastilloCrónica Bienal de FlamencoPrisión tiroteo Isla CristinaToros en Canal SurRestaurante favorito Luis de la FuenteAgentes IA trámites Junta AndalucíaVillareal - Betis dónde ver
instagramlinkedin

Emergencias

Un hombre se quema a lo bonzo frente al juzgado de Cartagena

El varón de 56 años, que se prendió fuego para protestar contra una sentencia según los testigos, fue trasladado al hospital

Sanitarios atienden dentro de la ambulancia a una persona que se intentó quemar a lo bonzo frente a los jugzados de Cartagena

Sanitarios atienden dentro de la ambulancia a una persona que se intentó quemar a lo bonzo frente a los jugzados de Cartagena / Juana Martínez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Arrondo

Un hombre de 56 años se intentó quemar a lo bonzo frente a los juzgados de Cartagena (Murcia) en la calle Ángel Bruna. De acuerdo con el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, se trataba de una persona que amenazaba con prenderse fuego ante la multitud.

Asimismo, comentaron que las llamadas de alerta recibidas de parte de los ciudadanos que presenciaban el suceso indicaron que la persona llegó a prenderse fuego. Sin embargo, los trabajadores que se encontraban en el juzgado intervinieron y apagaron las llamas con los extintores de las instalaciones. A su llegada los agentes de la Policía Local trasladaron al hombre, que todavía se encontraba consciente, al interior del edificio hasta la llegada de la ambulancia.

Una mancha en el suelo tras el intento de suicidio del hombre.

Una mancha en el suelo tras el intento de suicidio del hombre. / Juana Martínez

Al respecto de las causas de esta temeridad, el hombre estaba en desacuerdo con una sentencia que se tomó sobre su persona. Por el momento, se desconoce la decisión judicial específica que lo motivó a intentar quemarse a lo bonzo. Acto para el que utilizó gasolina, lo que incrementa la gravedad de sus heridas.

El 112 aclaró que los sanitarios lo atendieron en el lugar de los hechos. Posteriormente, la ambulancia se dirigió hacia la unidad especializada de quemados del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Hasta el lugar también se desplazaron los bomberos de la ciudad, para intentar anticipar los movimientos suicidas de este varón.

Suceso similar en Murcia

El pasado mes de enero una persona intentó, de igual manera, quemarse a lo bonzo en la ciudad de Murcia. Se trató de un bombero del Ayuntamiento de Murcia que acudió a la plaza Belluga para prenderse fuego.

Los viandantes que presenciaron el suceso en directo indicaron que el trabajador antiincendios esperó a la llegada de la policía para encender el fuego. Fue durante un momento de tensión en el que los agentes de la Policía Local que se desplazaron hasta la zona le gritaban: "No lo hagas", que surgieron las llamas a sus pies.

Noticias relacionadas

Gracias a que portaba un traje ignífugo y a la rápida intervención de los policías que lo redujeron y lo esposaron, no sufrió quemaduras. Fuentes cercanas a la investigación le detallaron a esta redacción que el hombre pretendía visibilizar las malas condiciones laborales de su colectivo.

Fuente: La Opinión de Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía pide al Estado, Ayuntamiento y Diputación que aporten dinero para transformar los accesos a la Cartuja antes del Mundial de 2030
  2. El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una 'macroconvocatoria' de empleo público con hasta 318 plazas
  3. José Luis Sanz estudia pedir responsabilidades a Heliopol por el montaje de los toldos del Puente de San Telmo
  4. Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 11 de septiembre de 2026
  5. Toros en Canal Sur este fin de semana: horarios, carteles y dónde ver las corridas de Ubrique y Villacarrillo
  6. Sevilla reactiva la construcción de una de las mayores plantas de residuos de España tras 10 años de parones: la inversión superará los 200 millones
  7. Las obras del metro de Sevilla transformarán la Ronda Histórica en 2027: plazos, cambios de Tussam, cortes y riesgos para la Semana Santa o el Maratón
  8. El mítico restaurante de Sevilla que ha enamorado al seleccionador español Luis de la Fuente con sus sabores de siempre: 'Nos ha convocado

Las imágenes de la actuación de Sara Baras con su obra 'Infinita' en la Bienal de Flamenco

Las imágenes de la actuación de Sara Baras con su obra 'Infinita' en la Bienal de Flamenco

Muere un subinspector de la Policía Local de Jerez tras ser atropellado en un paso de peatones

Muere un subinspector de la Policía Local de Jerez tras ser atropellado en un paso de peatones

Hallan el cuerpo sin vida de una persona en la bahía de Algeciras

Hallan el cuerpo sin vida de una persona en la bahía de Algeciras

La AEMET avisa: levante fuerte en Cádiz y temperaturas superiores de 35 grados en Andalucía para este sábado

La AEMET avisa: levante fuerte en Cádiz y temperaturas superiores de 35 grados en Andalucía para este sábado

Así es la enorme mansión que el torero Roca Rey tiene en Sevilla: una finca de 10 hectáreas a 30 minutos de la capital con su propia plaza de toros

Así es la enorme mansión que el torero Roca Rey tiene en Sevilla: una finca de 10 hectáreas a 30 minutos de la capital con su propia plaza de toros

Joaquín Sánchez revela su 'truco' gastronómico para seguir en forma: "Una tostada empapada con buen aceite de oliva, jamón y huevo frito de categoría"

Joaquín Sánchez revela su 'truco' gastronómico para seguir en forma: "Una tostada empapada con buen aceite de oliva, jamón y huevo frito de categoría"

Piden penas de prisión para dos hermanos por ocultar a su madre a sus hermanos para que no la incapacitaran y quedarse con su dinero en Sevilla

Piden penas de prisión para dos hermanos por ocultar a su madre a sus hermanos para que no la incapacitaran y quedarse con su dinero en Sevilla

El Gobierno de Juanma Moreno proyecta nuevas exhumaciones en Andalucía pese a pactar con Vox la supresión de la ley de memoria histórica

El Gobierno de Juanma Moreno proyecta nuevas exhumaciones en Andalucía pese a pactar con Vox la supresión de la ley de memoria histórica
Tracking Pixel Contents