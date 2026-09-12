Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reparto costes obras Estadio CartujaSevilla y Betis en La CartujaSyrsaTeatro Lope de VegaSevilla FC-ValenciaCifras auditorio Rocío JuradoNotas del SevillaMorante de la Puebla en Canal SurPozos ilegales en DoñanaMueres por calor en SevillaEva Casanueva, madre de Marta del CastilloCrónica Bienal de FlamencoPrisión tiroteo Isla CristinaToros en Canal SurRestaurante favorito Luis de la FuenteAgentes IA trámites Junta AndalucíaVillareal - Betis dónde ver
instagramlinkedin

En el barrio de Vallecas

Un joven de 18 años resulta gravemente herido tras una agresión con arma blanca en Madrid

La Policía Nacional trabaja para identificar a los autores de un apuñalamiento registrado en una vivienda que ha dejado tres personas heridas este viernes

Archivo - Ambulancia del Summa 112 junto a un coche de la Guardia Civil tras un atropello en Mejorada del Campo

Archivo - Ambulancia del Summa 112 junto a un coche de la Guardia Civil tras un atropello en Mejorada del Campo / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Madrid

Un joven de 18 años ha resultado herido de gravedad y otros dos hombres han resultado heridos levemente tras sufrir este viernes una agresión con arma blanca en el interior de un domicilio del barrio de Puente de Vallecas (Madrid), según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El centro de emergencias ha recibido la primera alerta a las 22.01 horas, avisando de una agresión violenta en una vivienda situada en la calle Enrique Velasco. Al lugar de los hechos se han desplazado efectivos sanitarios del SUMMA112, quienes han atendido al joven de 18 años con "heridas incisas en el muslo y en el brazo, además de un traumatismo craneoencefálico", ha matizado el portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, David García Novis. Tras ser estabilizado en el lugar, el herido ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Universitario 12 de Octubre.

Por su parte, sanitarios del Samur-Protección Civil han asistido también a otros dos varones implicados en el suceso que presentaban lesiones de carácter leve. Ambos han sido trasladados posteriormente a los hospitales 12 de Octubre y Gregorio Marañón para una revisión completa.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del apuñalamiento e identificar a los autores de la agresión.

Fuente: El Periódico de España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía pide al Estado, Ayuntamiento y Diputación que aporten dinero para transformar los accesos a la Cartuja antes del Mundial de 2030
  2. El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una 'macroconvocatoria' de empleo público con hasta 318 plazas
  3. José Luis Sanz estudia pedir responsabilidades a Heliopol por el montaje de los toldos del Puente de San Telmo
  4. Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 11 de septiembre de 2026
  5. Toros en Canal Sur este fin de semana: horarios, carteles y dónde ver las corridas de Ubrique y Villacarrillo
  6. Sevilla reactiva la construcción de una de las mayores plantas de residuos de España tras 10 años de parones: la inversión superará los 200 millones
  7. Las obras del metro de Sevilla transformarán la Ronda Histórica en 2027: plazos, cambios de Tussam, cortes y riesgos para la Semana Santa o el Maratón
  8. El mítico restaurante de Sevilla que ha enamorado al seleccionador español Luis de la Fuente con sus sabores de siempre: 'Nos ha convocado

Las imágenes de la actuación de Sara Baras con su obra 'Infinita' en la Bienal de Flamenco

Las imágenes de la actuación de Sara Baras con su obra 'Infinita' en la Bienal de Flamenco

Muere un subinspector de la Policía Local de Jerez tras ser atropellado en un paso de peatones

Muere un subinspector de la Policía Local de Jerez tras ser atropellado en un paso de peatones

Hallan el cuerpo sin vida de una persona en la bahía de Algeciras

Hallan el cuerpo sin vida de una persona en la bahía de Algeciras

La AEMET avisa: levante fuerte en Cádiz y temperaturas superiores de 35 grados en Andalucía para este sábado

La AEMET avisa: levante fuerte en Cádiz y temperaturas superiores de 35 grados en Andalucía para este sábado

Así es la enorme mansión que el torero Roca Rey tiene en Sevilla: una finca de 10 hectáreas a 30 minutos de la capital con su propia plaza de toros

Así es la enorme mansión que el torero Roca Rey tiene en Sevilla: una finca de 10 hectáreas a 30 minutos de la capital con su propia plaza de toros

Joaquín Sánchez revela su 'truco' gastronómico para seguir en forma: "Una tostada empapada con buen aceite de oliva, jamón y huevo frito de categoría"

Joaquín Sánchez revela su 'truco' gastronómico para seguir en forma: "Una tostada empapada con buen aceite de oliva, jamón y huevo frito de categoría"

Piden penas de prisión para dos hermanos por ocultar a su madre a sus hermanos para que no la incapacitaran y quedarse con su dinero en Sevilla

Piden penas de prisión para dos hermanos por ocultar a su madre a sus hermanos para que no la incapacitaran y quedarse con su dinero en Sevilla

El Gobierno de Juanma Moreno proyecta nuevas exhumaciones en Andalucía pese a pactar con Vox la supresión de la ley de memoria histórica

El Gobierno de Juanma Moreno proyecta nuevas exhumaciones en Andalucía pese a pactar con Vox la supresión de la ley de memoria histórica
Tracking Pixel Contents