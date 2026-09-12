Una joven resulta herida tras saltar por la ventana de una vivienda incendiada en Coria del Río

Una joven de 22 años ha resultado herida este viernes por la noche tras saltar por la ventana de una vivienda al quedar atrapada durante un incendio en Coria del Río (Sevilla).

El suceso ocurrió sobre las 21.45 horas en un piso situado en un segundo piso de la calle María Jesús. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos alertando de un incendio en la cocina de una vivienda en la que había una mujer atrapada en el interior.

Ante la emergencia, la sala coordinadora movilizó a los Bomberos de la Diputación, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Protección Civil.

La joven tuvo que ser evacuada por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Por el momento no han trascendido más datos sobre su estado.

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Por su parte, los bomberos informaron de que el incendio quedó finalmente extinguido. Las primeras informaciones apuntan a que el fuego se originó en la cocina de la vivienda.