Muere un subinspector de la Policía Local de Jerez tras ser atropellado en un paso de peatones

Un subinspector de la Policía Local de Jerez de la Frontera ha fallecido este viernes tras ser atropellado por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones en la avenida de Lebrija, en la zona de El Almendral.

El suceso ocurrió sobre las 13.45 horas, cuando varios testigos alertaron al teléfono 112 de que una furgoneta había atropellado a un hombre que había quedado herido en la calzada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061 tras la activación del servicio de emergencias. A pesar de la intervención de los sanitarios, no pudieron hacer nada por salvar la vida del peatón, que falleció en el mismo lugar del accidente.

La víctima era, según medios locales, subinspector de la Policía Local de Jerez, y su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar entre representantes políticos y compañeros de la ciudad.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, trasladó su “dolor inmenso” por la pérdida del agente y envió sus condolencias a toda la plantilla de la Policía Local y especialmente a la familia, a la que dedicó “un abrazo enorme”.

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“Gracias por toda tu labor”, expresó la regidora en un mensaje publicado en sus redes sociales tras conocer el fallecimiento.