Sucesos
Muere un subinspector de la Policía Local de Jerez tras ser atropellado en un paso de peatones
El agente, de unos 60 años, falleció en la avenida de Lebrija tras ser arrollado por una furgoneta
Un subinspector de la Policía Local de Jerez de la Frontera ha fallecido este viernes tras ser atropellado por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones en la avenida de Lebrija, en la zona de El Almendral.
El suceso ocurrió sobre las 13.45 horas, cuando varios testigos alertaron al teléfono 112 de que una furgoneta había atropellado a un hombre que había quedado herido en la calzada.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061 tras la activación del servicio de emergencias. A pesar de la intervención de los sanitarios, no pudieron hacer nada por salvar la vida del peatón, que falleció en el mismo lugar del accidente.
La víctima era, según medios locales, subinspector de la Policía Local de Jerez, y su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar entre representantes políticos y compañeros de la ciudad.
La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, trasladó su “dolor inmenso” por la pérdida del agente y envió sus condolencias a toda la plantilla de la Policía Local y especialmente a la familia, a la que dedicó “un abrazo enorme”.
“Gracias por toda tu labor”, expresó la regidora en un mensaje publicado en sus redes sociales tras conocer el fallecimiento.
- Dimite el alcalde socialista de Villanueva del Ariscal pese a tener mayoría absoluta: 'Prefiero dejarlo antes que convertirme en una mala persona
- El mítico restaurante de Sevilla que ha enamorado al seleccionador español Luis de la Fuente con sus sabores de siempre: 'Nos ha convocado
- Andalucía usará agentes de inteligencia artificial para tramitar las matrículas en los colegios, las oposiciones o las tarjetas de familia numerosa
- El mapa con la cerveza más fría de Sevilla: casi cuatro grados de diferencia y un ganador a -1,9 ºC
- Toros en Canal Sur este fin de semana: horarios, carteles y dónde ver las corridas de Ubrique y Villacarrillo
- Un aficionado del Sevilla FC se enfrenta a un año y nueve meses de cárcel por llamar 'mono' a Vinicius: será juzgado a finales de mes
- Las obras del metro de Sevilla transformarán la Ronda Histórica en 2027: plazos, cambios de Tussam, cortes y riesgos para la Semana Santa o el Maratón
- Una cresta sahariana disparará los termómetros en Sevilla: cuatro días con máximas de hasta 40 grados y noches tropicales