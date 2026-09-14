Claudia Tacoronte, la estudiante de la Universidad de Granada asesinada mientras realizaba un intercambio en México

La estudiante grancanaria de 21 años identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, alumna de la Universidad de Granada, es la joven asesinada en el estado mexicano de Morelos (centro) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo las autoridades locales.

La joven cursaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) confirmó que Claudia había estado matriculada durante el curso 2022-2023 en el Grado de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación antes de trasladarse a la Universidad de Granada, donde continuó sus estudios.

La estudiante se encontraba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, celebrada en la Casa de la Cultura de Cuautla, cuando fue víctima de "un supuesto robo con arma blanca", informó el propio centro cultural, según recoge France Presse.

Según el periódico mexicano El Universal, testigos de los hechos aseguraron que, tras ser atacada, la joven logró acceder a la Casa de la Cultura de Cuautla, donde finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el crimen y aseguró que las autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores señalaron que "el Consulado General de España en Ciudad de México sigue de cerca el caso, está en contacto con la familia de la fallecida y en constante comunicación con las autoridades judiciales mexicanas, que están trabajando para esclarecer las circunstancias de los hechos".

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó de que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio situado a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México."El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad", declaró el fiscal a medios locales, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del crimen.

Blumenkron explicó que el caso se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras los investigadores determinan si existieron razones de género.

Asimismo, aseguró que la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación para identificar y detener al responsable del crimen. Desde el primer momento, añadió, se estableció contacto con el Consulado de España para facilitar la comunicación con la familia de la víctima y prestarles apoyo durante la investigación.

La ULPGC condena el crimen y Santa Brígida llora la pérdida de Claudia

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) condenó este lunes el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera y convocó un minuto de silencio a las 12.00 horas en la entrada de todos sus centros académicos. El equipo rectoral trasladó además sus condolencias a la familia y mostró su apoyo a la comunidad universitaria de Granada. La institución recordó que la joven estuvo matriculada durante el curso 2022-2023 en el Grado de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, antes de trasladarse a la Universidad de Granada, donde continuó sus estudios.

También el Ayuntamiento de Santa Brígida expresó su "profunda tristeza y consternación" por el asesinato de la joven satauteña, vecina de la zona de El Monte, que llevaba aproximadamente un mes realizando una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La Corporación municipal trasladó sus condolencias a familiares, amistades y compañeros y manifestó su "indignación y rechazo ante una muerte tan injusta y violenta", sumándose además al sentimiento de consternación expresado por la Universidad de Granada. El Consistorio destacó que Claudia había emprendido esta etapa académica "con la ilusión propia de una joven que se encontraba construyendo su futuro" y lamentó que una experiencia vinculada a su formación y a sus proyectos personales terminara de forma tan trágica.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas