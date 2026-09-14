Doce detenidos tras una reyerta entre ultras con palos y objetos contundentes antes del Xerez CD-Badajoz

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, ha detenido a 12 personas en Jerez de la Frontera (Cádiz) por su presunta participación en un delito de riña tumultuaria durante el dispositivo de seguridad establecido con motivo del partido entre el Xerez CD y el CD Badajoz, correspondiente a la segunda jornada de Segunda RFEF.

El dispositivo se puso en marcha ante el desplazamiento a Jerez de distintos grupos ultras vinculados al encuentro. Durante el operativo, la Sala 091 recibió un aviso sobre una reyerta multitudinaria en la Plaza Madre de Dios, en la que estarían participando alrededor de 30 personas con palos y otros objetos contundentes. Además, se habrían escuchado varias detonaciones.

Parte de los participantes se habría refugiado posteriormente en el aparcamiento subterráneo de la Plaza Madre de Dios. Los agentes establecieron un dispositivo de cierre en las diferentes salidas del recinto y accedieron al interior, donde interceptaron a nueve personas. Varias de ellas intentaron huir u ocultarse al detectar la presencia policial.

Durante la intervención, los agentes localizaron e incautaron numerosos palos de madera y otros objetos contundentes que podrían haber sido utilizados en la reyerta. Algunos de los palos presentaban, según la Policía, aparentes manchas de sangre.

Finalmente, en el marco del dispositivo y con la colaboración de la Policía Local, fueron detenidas 12 personas por su presunta participación en un delito de riña tumultuaria.

De los arrestados, tres tienen su domicilio en Jerez de la Frontera y nueve proceden de Badajoz. Entre estos últimos se encuentra un menor de 17 años.

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Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecieron en el área de detención hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial.