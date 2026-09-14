Prisión provisional para el detenido por el atropello mortal durante una reyerta en Las Cabezas

El detenido por el atropello mortal ocurrido durante una reyerta en Las Cabezas de San Juan ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha acordado este lunes, 14 de septiembre, la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lebrija, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al arrestado se le atribuye inicialmente un presunto delito de homicidio, aunque esta calificación es provisional y no determina lo que pueda decidirse durante el desarrollo de la instrucción.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado en el marco de la Feria de Septiembre de Las Cabezas de San Juan. Según los primeros indicios recabados por la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, todo comenzó con una discusión entre dos personas y una tercera que posteriormente derivó en una reyerta.

En ese momento, esta última persona habría accedido a un vehículo e intentado atropellar a las otras dos implicadas. Una de ellas consiguió esquivar el coche, mientras que la otra fue alcanzada y falleció en el acto como consecuencia del impacto.

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La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.