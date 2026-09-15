Un hombre mata a su hermano a puñaladas en Torreblanca

Un hombre ha matado presuntamente a su hermano en Torreblanca, según confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado a las 10:30 en una casa ubicada en este barrio de la periferia de Sevilla, donde se inició una pelea que acabó con un varón muerto tras ser apuñalado. Según informan desde la Policía Nacional, el supuesto autor del homicidio ha sido detenido y va a pasar este martes a disposición judicial.

El Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso el sábado "por una agresión familiar entre hermanos" en un domicilio situado en Torreblanca. Una vez en el lugar, los efectivos sanitarios movilizados trasladaron a la víctima al hospital para que fuera allí atendida de una grave herida en el cuello producida por un arma blanca. Finalmente, este hombre de 56 años de edad perdió la vida poco después en el centro hospitalario, tal como ha adelantado Diario de Sevilla.

Tras tener conocimiento de estos hechos, la Policía Nacional procedió unas horas después del suceso a la detención del presunto agresor, hermano de la víctima y con antecedentes por diversos delitos. Según detallan fuentes del Cuerpo, está previsto que el arrestado y supuesto culpable de este homicidio pase a disposición judicial a lo largo de este martes.

Ese mismo sábado también se registró otro supuesto homicidio en la provincia de Sevilla, concretamente en Las Cabezas de San Juan. En plena Feria de este municipio comenzó una discusión entre dos personas y una tercera que posteriormente derivó en una reyerta, según fuentes cercanas al caso. Tras ello, uno de estos implicados se montó en un vehículo e intentó atropellar a los otros dos: uno consiguió esquivar el coche, mientras que el otro hombre fue alcanzado y falleció en el acto a consecuencia del impacto.