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Muere un hombre de unos 60 años tras caer con una máquina de trabajo por un barranco en Frailes (Jaén)

El accidente laboral ocurrió en un cortijo próximo a la ermita del municipio jiennense y la Guardia Civil ha informado a Inspección de Trabajo

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del 061.

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del 061. / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

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JAEN

Un hombre de unos 60 años ha fallecido este martes tras sufrir un accidente mientras trabajaba en el municipio de Frailes (Jaén). La víctima cayó por un desnivel de unos tres metros con la máquina con la que estaba trabajando, una cargadora compacta tipo bobcat, y quedó atrapada bajo el vehículo.

El aviso llegó al teléfono de emergencias 112 Andalucía sobre las 13.40 horas, cuando un particular alertó de que un hombre se encontraba atrapado bajo una máquina en un cortijo situado en las proximidades de la ermita de Frailes.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó una UVI móvil, además de los Bomberos de Alcalá la Real, la Guardia Civil y la Policía Local.

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Fuentes de la Guardia Civil confirmaron finalmente el fallecimiento del trabajador en el lugar del accidente. Al tratarse de un siniestro laboral, se ha informado a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales para la investigación correspondiente.

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