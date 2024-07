Un youtuber ultraderechista, condenado a indemnizar con 30.000 euros a Rubén Sánchez tras acusarle de cocainómano

"Es espectacular el tabique nasal que se le está quedando", "Sorbedor", "Farlopín". Estas son algunas de las descalificaciones que utilizó el youtuber Raúl Alfonso Paredes, más conocido como Un murciano encabronao, contra Rubén Sánchez, a quien acusó de cocainómano y de destinar subvenciones a la compra de drogas. Unas difamaciones que le han salido caras al ultraderechista: el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla lo ha condenado a indemnizar al secretario general de Facua con 30.000 euros por haber vulnerado su derecho al honor y a la intimidad.

Los hechos denunciados se encuandran entre abril de 2021 y febrero de 2022, fechas en las que Paredes publicó a través de sus redes sociales escritos y vídeos con estas acusaciones. En total, el condenado, que acumula casi 35.000 seguidores en YouTube, llamó a Rubén Sánchez cocainómano hasta en 35 ocasiones diferentes.

"La difusión de mensajes ha tenido un elevado número de seguidores, habiéndose producido muchas visualizaciones", destaca la jueza en la sentencia. El fallo, fechado el pasado 17 de julio, también obliga al agitador de extrema derecha a "retirar las afirmaciones afrentosas de las redes donde las tiene colgadas", publicar el veredicto en ellas "con la misma repetición" y "a abonar las costas procesales".

Alvise, Vito Quiles o Negre: las batallas judiciales de Rubén Sánchez

"Tengo una causa por calumnias, como querellante, contra Vito Quiles; otra civil por derecho al honor contra Alvise Pérez y una contra Javier Negre por el derecho de rectificación", detalló Sánchez a El Correo de Andalucía. "Así vivo todas las semanas: o recibo demandas por parte de personas de la ultraderecha, o emprendo acciones judiciales contra aquellos que difunden bulos sobre mí".

Esta cantidad de batallas judiciales llevó al secretario general de Facua a abrir una caja de resistencia "destinada a sufragar los gastos que conllevan estas causas". Una campaña de donaciones que comenzó a principios de julio y que, en menos de un mes, ya ha recaudado 51.000 euros en el portal Goteo.

"Si pongo mi granito de arena desde el periodismo para desmontar noticias falsas que vienen de la ultraderecha, me ponen en el objetivo porque les resulto molesto", razonó Rubén Sánchez. Pero las presiones, denuncias y bulos no han podido con sus convicciones: "No he dejado ni dejaré nunca de defender los intereses de los consumidores y mis ideales antifascistas y de izquierdas".