La Audiencia de Sevilla señala la conducta de Mamouth Bakhoum como "causa decisiva" de su "caída al río y ahogamiento"

"La actuación de los agentes de la policía local, rodeando y acercándose a Mamouth, no supone la generación de riesgo ilícito o prohibido, ni conlleva la omisión de un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su actuación policial. La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth, no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel". Esta es una de las conclusiones a las que llega la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla en el auto de archivo definitivo de la causa por la muerte de un vendedor ambulante en Sevilla en diciembre de 2024.

La Sala ha acordado desestimar el recurso de apelación interpuesto por la familia del fallecido contra el auto de sobreseimiento del 15 de abril de 2025 del Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla. La resolución es firme y contra ella no cabe recurso. Cabe recordar que la familia pedía que se imputara a los agentes de la Policía Local de Sevilla que perseguían a Mamouth un delito de imprudencia grave o menos grave con resultado de muerte; un delito de omisión del deber de socorro y un delito de prevaricación.

Sobre el primero ilícito, la Audiencia de Sevilla rechaza que se produjera razonando que "la actuación de los agentes se considera adecuada, prudente y diligente. Se trataba de una venta ambulante ilícita de productos presuntamente falsos, con lo que los agentes al perseguir e intentar detener a uno de los implicados en dicha venta se limitaron a cumplir su deber policial, siendo su actuación perfectamente legítima".

Explica en el auto que en la actuación no se aprecian "ni exceso ni desproporción". "Se limitaron a rodear a la persona que perseguían, pidiéndole que se tranquilizara y que tuviera cuidado con sus movimientos, al tiempo que se le aproximaban, y fue él, quien sin atender a los requerimientos policiales, optó por seguir con su huída agarrándose al noray de amarre sin desprenderse de los hatillos que portaba, rechazando la mano que le ofrecieron los agentes, terminando por caer al río", explica antes de tildar como la "causa decisiva" de lo ocurrido la conclusión ya referida en el primer párrafo.

"El hecho de que éste pudiera encontrarse cansado por la huída y nervioso ante la posibilidad de que los agentes le dieran alcance y le intervinieran la mercancía, no permite achacar a los agentes el comportamiento arriesgado y peligroso de Mamouth, ni permite colegir que los agentes con su actuación generaran un riesgo ilícito o prohibido", explica.

No omitieron el deber de socorro

Con respecto a la imputación de un delito de omisión del deber de socorro a los agentes, la Sala explica que "no se alcanza a comprender las razones para la imputación del citado delito pues hubo una inmediata prestación del socorro necesario y posible por parte de los agentes de la policía local.

Estima oportuno que solo dos de ellos se quitaran el chaleco antibalas y los zapatos para lanzarse al río y que los otros cuatro agentes presentes no lo hicieran. "Es cierto que en el lugar de los hechos, al producirse la caída al río de Mamouth, había seis agentes de la policía local, pero resultaría absurdo exigir que todos ellos se hubieran lanzado al río, no solo por no ser operativo y el riesgo que conlleva tal acción, sino porque ya se habían lanzado dos compañeros para prestar el socorro debido a la víctima", razona.

Por último, descarta el delito de prevaricación. La defensa de la familia de Mamouth estima que se podría haber dado al no ajustarse los agentes al protocolo establecido en situaciones de emergencia y no haber efectuado la llamada al 061.