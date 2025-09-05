Casi 100 bomberos forestales del Infoca demandan a la Junta y reclaman más de dos millones de euros

Las llamas han arrasado parte del verde de Andalucía este verano. Tarifa, Bonares, Jabugo, Castillo de Albaida, El Garrobo. Y frente a todos estos incendios, los bomberos forestales del Plan Infoca. Un organismo para el que trabajan los casi 100 profesionales que reclaman a la Junta de Andalucía más de dos millones de euros, según consta en la demanda conjunta presentada ante el Juzgado de lo Social de Sevilla el pasado 31 de julio y consultada por este medio.

El objetivo de su reivindicación, que el tiempo de guardia que realizan sea considerado como de trabajo efectivo en su totalidad. Es decir: que si tienen que estar disponibles durante 24 horas ante cualquier emergencia, se computen todas dentro de la jornada laboral. "Hasta ahora la Junta de Andalucía únicamente reconoce como tiempo de trabajo ocho de estas 24 horas, y en los periodos de bajo riesgo, siete", explican desde el despacho Bécquer Abogados, que representa al colectivo demandante.

"Durante estas guardias, los bomberos forestales deben estar pendientes por si reciben un aviso. Esta necesidad de disponibilidad, evidentemente, limita su libertad de movimiento, sus posibilidades de ocio y de conciliación familiar", argumentan desde Bécquer Abogados, con sede en la capital andaluza. "Además, implica para ellos una carga psicológica que les impide organizar de manera adecuada su tiempo libre".

Una reclamación de 2,2 millones de euros

"Hay una ausencia de regulación de la compensación de este tiempo de guardia, y ante ello, se deben computar estas horas como tiempo de trabajo de efectivo", justifica Javier Reyes, director de este despacho jurídico. "La reclamación de estos 2,2 millones de euros viene de las guardias que han realizado los 92 profesionales demandantes en este último año, desde agosto de 2024 hasta el 31 de julio de 2025".

Un bombero del Infoca en la superficie quemada en el pasado incendio de Tarifa. / El Correo

Según ilustra este letrado laboralista, los bomberos del Plan Infoca, "además de su jornada ordinaria anual", hacen al año un total de 60 guardias de 24 horas, "30 días presenciales y 30 no presenciales". "Pero solo se les tiene en cuenta siete u ocho horas como mucho, y las 16 restantes van a la basura. Si se computara todo ese tiempo, se excedería del trabajo total anual y deberían catalogarse como horas extra", defiende Reyes.

De esta forma, cerca de un centenar de profesionales que prestan servicio en las distintas provincias andaluzas han presentado la demanda de manera conjunta "siguiendo los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Comité Europeo de Derechos Sociales y de los juzgados españoles". En concreto, contra dos organismos autonómicos: la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) y la recién creada Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de la Presidencia y al cargo del Plan Infoca.

"Se está aplicando desde siempre"

Al hilo de la demanda, desde la Consejería de la Presidencia declaran a este medio que respetan "la decisión de estos trabajadores de acudir a los tribunales". "Pero consideramos que es un desacuerdo en la interpretación de la norma, y vemos correcto lo que se está aplicando desde siempre: que los días de guardia en casa en los que no hay salidas -y por tanto permanecen en casa- se les compute como siete u ocho horas trabajadas, y no como 24".

Esta forma de establecer la jornada laboral de los bomberos forestales "se ha aplicado así desde siempre", insisten desde el departamento presidido por el popular Antonio Sanz. Una consejería que, según subrayó el propio Sanz este miércoles en rueda de prensa, "ha duplicado el presupuesto destinado al Plan Infoca, alcanzando los 257 millones de euros para la campaña de este año".