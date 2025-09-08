La AUGC denuncia irregularidades en las elecciones al consejo de la Guardia Civil: "Sigue imperando el autoritarismo"

En el seno del Instituto Armado "siguen imperando clasismos y autoritarismos". Así de tajante se ha mostrado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que el pasado viernes denunció que en las elecciones al consejo de la Benemérita "se le impidió injustamente ejercer su derecho a voto" al representante de esta organización. "Es un hecho sin precedentes que consideramos una vulneración flagrante del derecho democrático de cualquier proceso electoral".

"Este suceso no es un hecho aislado, sino parte de una campaña de ataques y agravios constantes del generalato contra AUGC", manifiestan desde esta asociación. "Desde hace años, nuestra asociación ha sido objeto de decisiones discriminatorias y obstáculos sistemáticos que buscan socavar nuestra capacidad de representación y defensa de los derechos de todos los guardias civiles".

"Estas acciones arbitrarias solo generan desconfianza en el seno de una institución que presume de transparencia y adaptación a los nuevos tiempos, pero que tras esa capa de maquillaje siguen imperando clasismos y autoritarismos", critican desde la AUGC. "Para AUGC la falta de transparencia y el trato discriminatorio son inaceptables en un proceso que debería ser un ejemplo de democracia y respeto".

Desde este colectivo profesional con miles de asociados exigen "que se ponga fin a esta guerra sucia que solo perjudica a los guardias civiles". "Nos vemos obligados a denunciar públicamente estos abusos y a tomar todas las medidas legales necesarias para asegurar un proceso justo y equitativo", apuntan. "AUGC se mantiene firme en su compromiso de defender la profesionalización y los derechos laborales de los miembros de la Guardia Civil, y no se rendirá ante las presiones y los ataques que buscan silenciar nuestra voz".