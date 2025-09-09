Procesan al exconsejero Francisco Vallejo y otras 16 personas por avales "irregulares" a una cooperativa sevillana

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha procesado al exconsejero andaluz de Innovación Francisco Vallejo junto a otras dieciséis personas por la concesión presuntamente irregular de avales desde la agencia pública IDEA a la Sociedad Cooperativa Andaluza Frutera Exportadora de Sevilla (Cofrutex).

En un auto, al que ha tenido acceso EFE y adelantado este martes por ABC, el juez acuerda que las diligencias por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación continúen como procedimiento abreviado y da traslado a las partes para que soliciten la apertura de juicio o el sobreseimiento.

Según el juez, de las diligencias practicadas se desprende la existencia de "serios indicios racionales" de criminalidad que permiten, con la provisionalidad del actual momento procesal, atribuir a los investigados su participación en la comisión continuada de delitos de prevaricación administrativa y malversación.

Estos delitos estarían vinculados con la "indebida concesión de ayudas de salvamento y reestructuración" a la sociedad Cofrutex por parte de la Agencia IDEA, sin la concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos de acuerdo a la normativa.

Los responsables y personas vinculadas a IDEA o la correspondiente Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa habrían utilizado de manera ilícita la figura de los avales, su concesión y ejecución, tanto de los denominados "propios o excepcionales" como los previstos y regalados como incentivos para empresas en crisis, indica el auto.

La resolución precisa que ese sería el medio para hacer llegar fondos públicos a la sociedad Cofrutex "de manera absolutamente injustificada y arbitraria" por importe de 1,18 millones de euros. El aval se habría concedido irregularmente en garantía de un préstamo formalizado por la sociedad con la entidad Cajasol por importe de 1,47 millones.

El juez también decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a un grupo de investigados, algunos de los cuales eran socios de la cooperativa pero sin capacidad "efectiva" sobre la dirección de la misma, así como la obtención, gestión y ejecución de la ayuda en forma de aval.