El juez manda a prisión provisional a los arrestados por el doble asesinato de Carmona

A las 16:45 del pasado sábado dos hombres de 27 y 39 años se acercaron hasta un bar de la Urbanización de Los Nietos, en el término municipal de Carmona. Una vez allí, la emprendieron a tiros y mataron al dueño del local y a un cliente, dejando además a otro herido de gravedad. En solo un día la Guardia Civil consiguió arrestar a los dos presuntos implicados en este crimen, y ahora el juez al cargo ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de ambos, según fuentes del TSJA.

En concreto, ha sido la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Carmona (Sevilla) -de guardia en el momento de los hechos- quien ha dictado esta medida contra los arrestados. Dos detenidos que en estos momentos "están investigados por dos supuestos delitos de homicidio y un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa", tal como detallan desde el TSJA, que añaden que "durante sus respectivas comparecencias judiciales, ambos han prestado declaración".

Asimismo, este mismo miércoles también ha trascendido que la Guardia Civil ha encontrado la escopeta con la que supuestamente se cometió este crimen, "una pieza clave para el total esclarecimiento de los hechos", según el Instituto Armado. "Los investigadores, después de intensas labores de análisis y recopilación de indicios, consiguieron ubicar el lugar donde al parecer los implicados se habían deshecho del arma: el Guadalquivir", apuntan desde la Benemérita.

Tal como indican fuentes cercanas al caso, "la búsqueda resultó especialmente compleja, ampliando de forma considerable el radio de rastreo". El motivo principal, la posibilidad de que "las corrientes hubieran podido desplazar" la escopeta a otro punto distinto. "No obstante, la supuesta arma usada en el crimen fue finalmente localizada por agentes del GEAS y puesta a disposición del Juzgado".

En estos momentos, la principal hipótesis que se maneja es que todo se desencadenó por un conflicto previo. "La investigación tiene aún algunos flecos que la Guardia Civil quiere concluir. Y sobre la causa, la hipótesis inicial es que la se mantiene hasta ahora -aunque no se puede elevar aún a definitiva-: había rencillas previas, que es lo que determinó la actuación de este individuo y su colaborador", ha detallado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.