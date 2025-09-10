Prisión provisional y sin fianza para el detenido por asesinar a su pareja en Valdezorras

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Esto es lo que ha decretado este miércoles el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla, en funciones de guardia, para el detenido por matar presuntamente a su pareja en la barriada de Valdezorras el pasado domingo. "Inicialmente, se le atribuye un supuesto delito de asesinato", señalan fuentes del TSJA, que detalla que el arrestado "se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar".

La causa la investiga el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla porque se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, ha sido el número 3 quien acaba de dictar la entrada en la cárcel para el hombre que presuntamente acabó con la vida de Mercedes, vecina de Sanlúcar de Barrameda de 47 años. Un crimen que tuvo lugar en la vivienda del supuesto agresor, ubicada en la calle José María Sánchez Estévez, en la barriada sevillana de Valdezorras.

Según apuntan fuentes cercanas a la investigación, la víctima y el presunto asesino mantenían una relación sentimental a distancia desde hace al menos siete años. Un tiempo en el que no se interpuso ninguna denuncia, ya que ni el detenido ni la fallecida estaban inscritos en el sistema Viogén, según informó horas después de los hechos el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

El Ministerio de Igualdad ratificó este martes el asesinato de Valdezorras como violencia de género, según fuentes consultadas por este periódico. Con esta confirmación oficial, Mercedes es la primera víctima de violencia machista en la provincia de Sevilla este 2025, la octava en toda Andalucía en lo que va de año.