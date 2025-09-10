Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Prisión provisional y sin fianza para el detenido por asesinar a su pareja en Valdezorras

Al arrestado por matar el pasado domingo a Mercedes, de 47 años y vecina de Sanlúcar, "se le atribuye un supuesto delito de asesinato", según fuentes del TSJA

Imagen del momento en que las autoridades entran en la vivienda donde se cometió el crimen.

Imagen del momento en que las autoridades entran en la vivienda donde se cometió el crimen. / David Arjona / EFE

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Esto es lo que ha decretado este miércoles el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla, en funciones de guardia, para el detenido por matar presuntamente a su pareja en la barriada de Valdezorras el pasado domingo. "Inicialmente, se le atribuye un supuesto delito de asesinato", señalan fuentes del TSJA, que detalla que el arrestado "se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar".

La causa la investiga el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla porque se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, ha sido el número 3 quien acaba de dictar la entrada en la cárcel para el hombre que presuntamente acabó con la vida de Mercedes, vecina de Sanlúcar de Barrameda de 47 años. Un crimen que tuvo lugar en la vivienda del supuesto agresor, ubicada en la calle José María Sánchez Estévez, en la barriada sevillana de Valdezorras.

Según apuntan fuentes cercanas a la investigación, la víctima y el presunto asesino mantenían una relación sentimental a distancia desde hace al menos siete años. Un tiempo en el que no se interpuso ninguna denuncia, ya que ni el detenido ni la fallecida estaban inscritos en el sistema Viogén, según informó horas después de los hechos el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Noticias relacionadas y más

El Ministerio de Igualdad ratificó este martes el asesinato de Valdezorras como violencia de género, según fuentes consultadas por este periódico. Con esta confirmación oficial, Mercedes es la primera víctima de violencia machista en la provincia de Sevilla este 2025, la octava en toda Andalucía en lo que va de año.

TEMAS

  1. Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
  2. Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
  3. Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
  4. El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
  5. De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
  6. Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
  7. Grave agresión con una navaja a una mujer en pleno centro de Cantillana
  8. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 9 de septiembre de 2025

Vídeo | Andalucía activa dos nuevos planes este curso para mejorar la climatización de colegios con 85 millones de euros

Vídeo | Andalucía activa dos nuevos planes este curso para mejorar la climatización de colegios con 85 millones de euros

Los sindicatos y el Gobierno se unen en Sevilla para apoyar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

Los sindicatos y el Gobierno se unen en Sevilla para apoyar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

El primer día en el 'colegio nuevo' del Polígono de San Pablo: "Ahora se parece más a cuando éramos pequeños"

El primer día en el 'colegio nuevo' del Polígono de San Pablo: "Ahora se parece más a cuando éramos pequeños"

Del Nido Carrasco: "La deuda neta del Sevilla FC es de 66 millones de euros"

Del Nido Carrasco: "La deuda neta del Sevilla FC es de 66 millones de euros"

Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en tu trabajo totalmente gratis"

Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en tu trabajo totalmente gratis"

Prisión provisional y sin fianza para el detenido por asesinar a su pareja en Valdezorras

Prisión provisional y sin fianza para el detenido por asesinar a su pareja en Valdezorras

Oportunidad en la costa de Cádiz: piso con piscina en urbanización exclusiva por 205.000 euros

Oportunidad en la costa de Cádiz: piso con piscina en urbanización exclusiva por 205.000 euros
Tracking Pixel Contents