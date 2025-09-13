El PSOE defiende que el expediente de Emvisesa investigado por la UCO "se ajusta a la legalidad"

Varios agentes de la UCO de la Guardia Civil han requerido esta misma semana documentación a Emvisesa dentro de una investigación por el arrendamiento de una parcela de uso terciario en Pino Montano firmada en febrero de 2017, cuando estaba el PSOE al frente del Ayuntamiento de Sevilla. Un expediente que "se ajusta en todo momento a la legalidad", según defienden desde el grupo municipal socialista "tras revisar la operación urbanística" en esta empresa pública de vivienda.

El arrendamiento se concedió a una particular por un periodo de 40 años y una renta anual de 108.000 euros (sin IVA). En un primer momento, la parcela se subarrendó a dos empresas, Petronieve y Megafood, que montaron en este espacio una estación de servicio y los locales de comida rápida. Sin embargo, más tarde, en 2022, la parcela se enajenó por un precio de venta de dos millones de euros.

"Entendemos que no hay nada irregular puesto que ha sido el Gobierno del PP quien ha cerrado el expediente con la venta de la parcela hace un año, algo que no habría hecho de haber detectado alguna irregularidad", ha señalado por su parte el portavoz socialista, Antonio Muñoz. El exalcalde, hoy líder de la oposición, confía en que "el Partido Popular no esté utilizando esta cuestión como cortina de humo para tapar la nefasta gestión del actual Gobierno municipal".

Un día antes de estas afirmaciones, el pasado viernes, el portavoz el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, aclaró que "se ha colaborado con las autoridades en todo momento". "Quiero transmitir tranquilidad, porque estamos tranquilos con las actuaciones judiciales, transparencia y colaboración con la Justicia. Este tema dará sus frutos cuando hable el tribunal correspondiente, pero quiero dejar claro que es un periodo anterior a este Gobierno", señaló Bueno.