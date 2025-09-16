El Ayuntamiento se personará en la causa de los expedientes de Emvisesa investigados por la UCO

"Una vez que se levante el secreto de sumario, que parece que no va a tardar mucho, el Ayuntamiento se personará". Así lo ha anunciado este martes por la mañana el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, al hilo de la investigación que está llevando a cabo la UCO de la Guardia Civil por el arrendamiento de una parcela de uso terciario en Pino Montano firmada en febrero de 2017, cuando aún estaba el PSOE al frente del Consistorio.

Este arrendamiento investigado por la Justicia se concedió a una particular por un periodo de 40 años y una renta anual de 108.000 euros (sin IVA). En un primer momento la parcela se subarrendó a dos compañías, Petronieve y Megafood, que usaron este espacio para montar una gasolinera y los locales de comida rápida, respectivamente. Sin embargo, unos años más tarde, en 2022, la parcela se enajenó por un precio de venta de dos millones de euros.

El requerimiento de documentación relativa a este caso por parte de la UCO lo confirmó hace unos días el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, que aclaró que "se ha colaborado con las autoridades en todo momento". "Quiero transmitir tranquilidad, porque estamos tranquilos con las actuaciones judiciales, transparencia y colaboración con la Justicia. Este tema dará sus frutos cuando hable el tribunal correspondiente, pero quiero dejar claro que es un periodo anterior a este Gobierno", afirmó Bueno.

Desde el grupo municipal socialista han defendido que, "tras revisar la operación urbanística", el expediente en cuestión "se ajusta en todo momento a la legalidad". "Entendemos que no hay nada irregular puesto que ha sido el Gobierno del PP quien ha cerrado el expediente con la venta de la parcela hace un año, algo que no habría hecho de haber detectado alguna irregularidad", señaló por su parte el portavoz socialista, Antonio Muñoz.