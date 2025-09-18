Emvisesa inicia una revisión de los solares municipales alquilados tras la investigación de la Guardia Civil

El Gobierno de José Luis Sanz ha empezado a tomar medidas tras conocerse la investigación que está llevando a cabo la UCO de la Guardia Civil por el arrendamiento de una parcela de uso terciario en Pino Montano firmada en febrero de 2017, cuando aún estaba el PSOE al frente del Consistorio. Según ha anunciado el alcalde este jueves en el pleno municipal de este mes, se le han dado "instrucciones al gerente de Emvisesa para que se revisen las condiciones de las rentas de los solares de titularidad municipal". De momento, el primer edil asegura que "no hay más solares en suelo terciario en Emvisesa y no se va a sacar a licitación ningún solar no sustentado por una tasación de un técnico competente y en un concurso en el que la oferta económica vaya siempre acompañada en un proyecto de interés y utilidad para la ciudad".

Este arrendamiento se concedió a una particular por un periodo de 40 años y una renta anual de 108.000 euros (sin IVA). En un primer momento la parcela se subarrendó a dos empresas, Petronieve y Megafood, que montaron en este espacio una estación de servicio y los locales de comida rápida, respectivamente. Sin embargo, más tarde, en 2022, la parcela se enajenó por un precio de venta de dos millones de euros.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha sido la que ha preguntado al alcalde por el proceso utilizado para adjudicar el terreno, si "hay más suelos en esta situación" y "qué medidas se van a adoptar". Sanz ha lamentado en primer lugar que "el nombre de Emvisesa, con 2.070 VPO en marcha, se vea vinculado a un posible caso de corrupción o que se pueda entender que algunas personas se estuvieran aprovechando de la información que tenían en vez de planificar la construcción de viviendas protegidas". "Es una pena", ha afirmado, sobre un caso en el que "todo está siendo objeto de investigación".

El alcalde, además, ha reiterado que se ha estimado oportuno "no personarse en este momento porque se va a levantar secreto de sumario". "Todo está bajo secreto sumarial. Los expertos penalistas nos recomiendan que es preferible esperar y una vez se levante, personarse el Ayuntamiento", ha abundado. "Evidentemente, el Ayuntamiento se va a personar y ejercerá todas las acciones necesarias para exigir responsabilidades", ha añadido Sanz.

En la respuesta a Peláez, el alcalde ha dado más detalles, como que la parcela se adjudicó el 8 de noviembre de 2016 en una Comisión Ejecutiva de Emvisesa, que el código ético de la empresa fue aprobado en noviembre de 2024 y "es de obligado cumplimiento", y que recibió la llamada del propio gerente de Emvisesa por la aparición de la UCO para reclamar expedientes y se les dieron los pendrives. "En este momento la máxima colaboración con las reclamaciones del Juzgado de Instrucción y la Guardia Civil", ha asegurado también.

Vox ha reclamado al PP "hacer algo más que lo que digan los tribunales, nosotros pedíamos que se personara en la causa. Tendremos que esperar. Alcalde, hablamos de patrimonio público de los ciudadanos. Esto no es nuevo, no bajaremos la guardia hasta extirpar cualquier vestigio de corrupción". Peláez también ha interpelado al PSOE, a lo cual su portavoz, Antonio Muñoz, ha pedido turno de palabra por "acusaciones que nada tiene que ver con lo que estamos hablando". "Es un tema que se está investigando", ha denunciado Muñoz. Manuel Alés, como presidente del pleno, ha defendido que "no se dirija al PSOE y continúe la réplica al alcalde". "Corrijo, es presunto caso de corrupción de Emvisesa. Pero lo que llevamos viviendo con el PSOE es un hecho palpable", ha respondido Peláez.