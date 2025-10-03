Catorce años de cárcel a un hombre que violó a la hija menor de su vecino en Sevilla en una 'fiesta de pijamas'

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena a 14 años de prisión a Fernando R.R. por violar a la hija menor de su vecino cuando celebraban una fiesta de pijama en su domicilio. La Audiencia ya declaró probado que la niña, con autorización de su padre, acudió al domicilio del acusado a jugar con sus hijos que tenían su misma edad. Allí celebró una 'fiesta de pijama' durante la que se produjo la agresión sexual.

Según el relato de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el TSJA, la menor pasaba ese fin de semana en el domicilio paterno en cumplimiento del régimen visitas establecido tras finalizar la relación sentimental de sus progenitores. Con la autorización de su padre y como había hecho en otras ocasiones, la niña acudió al domicilio del acusado para jugar con sus hijos, con los que tenía amistad y que eran de edad similar. En un momento determinado, cuando regresó a la casa de su padre a éste le llamó la atención que la menor fuera en bragas, sin el pantalón corto con el que había ido a la casa de su vecino.

No obstante, el hijo mayor del acusado que la acompañaba le dijo que estaban jugando, por lo que no vio nada raro. Durante el tiempo que la niña jugaba con sus vecinos, el procesado enviaba de hecho fotografías de los niños al padre por WhatsApp para que "se quedara tranquilo". Más tarde, le preguntó, también por el móvil, si la menor podía pernoctar en su domicilio porque los niños querían hacer una 'fiesta de pijama', por lo que dio su consentimiento.

En un intervalo entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de septiembre de 2023, estando el acusado con la menor en su dormitorio, al que había acudido la niña al no poder dormir, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, le quitó los pantalones y la ropa interior y la agredió sexualmente.

Pasada ya la medianoche, tras haber "materializado su propósito sexual", el acusado volvió a hablar con el padre vía WhatsApp para manifestarle que la niña no quería quedarse a dormir en su casa porque no podía dormir sola, que le daba miedo, y que fuera a recogerla. Una vez de regreso en su casa, el padre le preguntó a la menor por qué tenía miedo y se encontraba llorosa o si le había ocurrido algo, momento en el que le contó parte de lo sucedido.

El padre avisó de inmediato a su expareja y madre de la niña para trasladarla a un centro médico. La niña acabó por relatar lo ocurrido en el Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue explorada por el médico forense y la pediatra. Aunque la niña no sufrió lesiones físicas, según la sentencia, presenta por estos hechos alteraciones emocionales y conductuales que podrían ser compatibles con la situación de victimización sexual.

La sentencia del TSJA

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la condena de la Audiencia aunque ha eximido al acusado de pagar la indemnización de 6.000 euros, aunque ha confirmado todos lo demás pronunciamientos, ya que "no encuentra fundamento alguno para disentir" de la credibilidad que dio la Audiencia Provincial al testimonio de la víctima, de siete años de edad.

El TSJA ha dejado sin efecto la indemnización fijada con anterioridad dado que los representantes legales de la niña renunciaron "de manera formal, expresa y terminante" a recibirla.