Tribunales
Prisión provisional y sin fianza para el joven que confesó haber matado a su madre en Brenes
Inicialmente se le atribuye un supuesto delito de homicidio a este veinteañero, que se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de este municipio sevillano el pasado viernes por la mañana
Un joven se presentó el pasado viernes en el cuartel de la Guardia Civil de Brenes y confesó haber matado a su madre, tal como confirmaron fuentes oficiales. Según el testimonio que dio a las autoridades, este veinteañero cometió el parricidio el miércoles anterior en su propia casa, por lo que los agentes procedieron a su detención. Tres días después de su entrega, este mismo lunes por la mañana, el juez al cargo del caso ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para este joven, según detallan desde el TSJA.
Tal como apuntan fuentes de esta institución jurídica, la medida la ha tomado "la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Lora del Río en funciones de guardia". "Inicialmente, se le atribuye un supuesto delito de homicidio", explican estas mismas voces, que añaden que durante su comparecencia en sede judicial "el arrestado ha decidido prestar declaración".
Tras oír su confesión en el cuartel de la Benemérita de Brenes, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a este hombre y se dirigieron al domicilio indicado. Una vez allí, los efectivos desplazados hallaron el cuerpo sin vida de la mujer. Hasta el lugar también se movilizó la Policía Judicial, que recabó todo tipo de pruebas para esclarecer las circunstancias que rodean a este supuesto parricidio.
El alcalde de Brenes, Jorge Barrera, mostró en redes sociales su "consternación por el supuesto asesinato de una vecina de este pueblo". "El presunto autor de los hechos se encuentra ya arrestado y a la espera de pasar a disposición judicial. Tanto Policía como Guardia Civil se encuentran contrastando e investigando lo sucedido", informó el edil a través de un comunicado el pasado viernes. Unos hechos por los que el Ayuntamiento decretó un día de luto oficial.
- El nuevo centro de ocio de Sevilla Este abre al público este otoño: 10 salas de cine, 24 pistas de bolos y 'karting indoor'
- La caída de la producción de aceite de oliva en Andalucía tirará al alza de su precio en el supermercado
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 5 de octubre de 2025
- FOTOGALERÍA | Las imágenes del Mega Ozone Bowling, en centro de ocio de Sevilla Este
- El tranvibús se incorpora al dispositivo especial de tráfico para el partido Sevilla-Barcelona
- Siete estaciones de la línea 3 de metro transformarán la Ronda Histórica desde el Hospital Macarena hasta el Prado
- La esperanza vive en el Polígono Sur mucho antes de la Misión: 'Queremos trabajo, educación, vivir con dignidad
- Bonoloto y El Gordo de la Primitiva: Resultado de los sorteos de este domingo 5 de octubre de 2025