Prisión provisional y sin fianza para el joven que confesó haber matado a su madre en Brenes

Un joven se presentó el pasado viernes en el cuartel de la Guardia Civil de Brenes y confesó haber matado a su madre, tal como confirmaron fuentes oficiales. Según el testimonio que dio a las autoridades, este veinteañero cometió el parricidio el miércoles anterior en su propia casa, por lo que los agentes procedieron a su detención. Tres días después de su entrega, este mismo lunes por la mañana, el juez al cargo del caso ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para este joven, según detallan desde el TSJA.

Tal como apuntan fuentes de esta institución jurídica, la medida la ha tomado "la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Lora del Río en funciones de guardia". "Inicialmente, se le atribuye un supuesto delito de homicidio", explican estas mismas voces, que añaden que durante su comparecencia en sede judicial "el arrestado ha decidido prestar declaración".

Tras oír su confesión en el cuartel de la Benemérita de Brenes, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a este hombre y se dirigieron al domicilio indicado. Una vez allí, los efectivos desplazados hallaron el cuerpo sin vida de la mujer. Hasta el lugar también se movilizó la Policía Judicial, que recabó todo tipo de pruebas para esclarecer las circunstancias que rodean a este supuesto parricidio.

El alcalde de Brenes, Jorge Barrera, mostró en redes sociales su "consternación por el supuesto asesinato de una vecina de este pueblo". "El presunto autor de los hechos se encuentra ya arrestado y a la espera de pasar a disposición judicial. Tanto Policía como Guardia Civil se encuentran contrastando e investigando lo sucedido", informó el edil a través de un comunicado el pasado viernes. Unos hechos por los que el Ayuntamiento decretó un día de luto oficial.