Tribunales
Antonio Tejado irá a juicio este mes por el asalto a la casa de su tía María del Monte
El sobrino de la cantante no ha presentado recurso de apelación por lo que no puede evitar el proceso judicial
El juez ha citado a Antonio Tejado para el próximo 11 de noviembre, fecha en la que se le comunicará oficialmente la apertura de juicio por su presunta implicación en el violento robo a la casa de su tía, la famosa artista María del Monte, quien comparte residencia con Inmaculada Casal. La noticia supone un nuevo giro en uno de los casos más mediáticos del año, con una petición de prisión superior a 30 años por parte de la Fiscalía y los abogados de la propia cantante.
Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo, no ha presentado recurso de apelación y tendrá que afrontar el proceso judicial sin posibilidad de evitar el juicio. Según las últimas informaciones, el juez le ha solicitado una fianza de 639.000 euros para garantizar posibles responsabilidades civiles derivadas del caso. Si no pudiera pagar dicha cantidad, se procederá al embargo de sus bienes, aunque el sobrino de la artista no tendría que ingresar en prisión hasta que se dicte sentencia.
El conocido colaborador televisivo sigue defendiendo su inocencia y ha manifestado a través de su defensa que las pruebas se basan únicamente en indicios y conversaciones en redes sociales, mientras la Fiscalía sostiene que existen argumentos suficientes para considerarle responsable intelectual del robo con violencia. El 11 de noviembre, tanto Tejado como el resto de acusados deberán acudir en intervalos de quince minutos para recibir la notificación formal de la fecha del juicio.
