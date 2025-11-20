Una conductora ebria arrolló y mató a Marcos, de 15 años, cuando iba en su moto: "Nosotros llorando y ella disfrutando"

Marcos Jiménez falleció a los 15 años en un accidente de tráfico en Olvera. Aquella fatídica noche del 14 de marzo de 2021, circulaba con su ciclomotor por las calles del pueblo cuando un vehículo invadió su carril y le golpeó. La conductora se marchó del lugar de los hechos, intento hacer creer que conducía su cuñado y a la postre dio positivo en la prueba de alcohol. El joven falleció una semana después del accidente en el hospital Puertas del Mar de Cádiz.

El juicio oral está señalado para el próximo 10 de diciembre a las 10 horas en el Juzgado de lo Penal 1 de Jerez de la Frontera. Luis Romero, abogado de la familia y doctor en derecho penal, ha explicado en la mañana de este martes en Jerez que desde entonces "no ha habido una palabra, no ha habido un perdón por parte de la conductora". Romero ha apuntado que la mujer no prestó su ayuda al joven tras el accidente. "Hace una llamada muy rápida al 112", expuso el letrado, señalando que fue su amigo Cristian el que le atendió y dio la voz de alarma, por lo que pedirán ampliar la calificación de los hechos en sede judicial.

El letrado ha explicado en rueda de prensa que la mujer compareció por lo ocurrido "dos horas después". Cree que "articularon un plan" para "ocultarse y eludir las responsabilidades penales que tenía como conductora la causante del siniestro, que iba embriagada". Apunta que para ello llamaron al cuñado que no había bebido nada: "Tú vas a decir que eras el que llevaba el coche".

Luis Romero ha incidido en que en las sesiones judiciales ampliará la petición de cárcel para la acusada, pasando de los cuatro años y medio de cárcel solicitados por el primer letrado de la familia a los siete años de prisión. En este sentido, explica que hay un concurso de delitos y que intentarán introducir en las calificaciones definitivas otro más: le acusan de un homicidio imprudente, un delito contra la seguridad vial, puesto que iba bajo los efectos del alcohol, y un delito de omisión del deber de socorro.

En la rueda de prensa realizada en Jerez de la Frontera, Romero ha apuntado que la familia ha interpuesto una querella igualmente contra el cuñado de la acusada por un delito de encubrimiento y simulación que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera.

Asimismo, Romero ha explicado que la familia Jiménez pretende tomar acciones legales contra la Policía Local de Olvera. Concretamente, lo harán contra los dos agentes que participaron al principio en el atestado y la diligencia.

Diego Jiménez, portavoz de la familia, ha apuntado que él firmaría renunciar a todo el dinero para que la acusada entrara 6 años en la cárcel. "Llega unas navidades: nosotros encerrados en una casa llorando y ella disfrutando", afirmó. "Nuestra postura será luchar", incidió antes de pedir al poder legislativo que "endurezca el Código Penal" en estos casos.

El tío de Marcos Jiménez explicó el pesar de la familia, que lleva cinco años viviendo en la misma localidad que la acusada, viendo cómo disfruta mientras ellos sufren: "Estamos tranquilos y tenemos confianza en la Justicia. No nos vamos a manchar las manos. Nos manchamos las manos para trabajar para nuestros niños. Pero ya no tengo niño para llevarle un cacho de pan. Así que trabajaremos para que no le pase a otros niños".