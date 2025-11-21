Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

El portero de una discoteca de la Alameda de Sevilla es condenado a dos años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer

El varón reconoció los hechos y aceptó la sentencia emitida por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla

Alameda de Hércules, Sevilla

Alameda de Hércules, Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Domingo Díaz

Domingo Díaz

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de prisión al portero de una discoteca de la Alameda que agredió sexualmente a una mujer. Los hechos, aceptados por el acusado, se produjeron en torno a las 2.15 horas del 7 de enero de 2023.

El varón abordó a la mujer y su acompañante, comenzó a hablar "con ellos, ganándose su confianza y les invitó a tomar un chupito de fresa en una sala contigua", relata la sentencia. Unos diez minutos después, el portero tiró del brazo de la mujer y la llevó por un pasillo hasta un cuarto de pequeñas dimensiones.

Una vez allí, el varón colocó a la mujer apoyada en la pared "e intentó besarla". Ella se quitó y reiteró su negativa. El portero, "venciendo su resistencia le introdujo la mano por el interior del pantalón y bragas, siendo apartada nuevamente por la víctima". La mujer reiteró nuevamente su negativa.

Sin embargo, el acusado volvió nuevamente a intentarlo. "Desabrochó a la fuerza el cinturón del pantalón y sin consentimiento realizó actos de índole sexual, negados por la víctima", explica el relato de hechos asumido por ambas partes.

La mujer presentó daños en la cadera derecha y una secuela psicológica leve derivada de estrés postraumático.

Noticias relacionadas y más

Al reconocer los hechos, el varón fue condenado in voce por un delito de agresión sexual a dos años de prisión y a la prohibición de acercarse o comunicarse con ella por cualquier medio por un periodo de tres años y costas. Se le aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber ingresado con antelación al juicio la responsabilidad civil. Igualmente, deberá pagar las costas judiciales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents