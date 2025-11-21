Tribunales
El portero de una discoteca de la Alameda de Sevilla es condenado a dos años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer
El varón reconoció los hechos y aceptó la sentencia emitida por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de prisión al portero de una discoteca de la Alameda que agredió sexualmente a una mujer. Los hechos, aceptados por el acusado, se produjeron en torno a las 2.15 horas del 7 de enero de 2023.
El varón abordó a la mujer y su acompañante, comenzó a hablar "con ellos, ganándose su confianza y les invitó a tomar un chupito de fresa en una sala contigua", relata la sentencia. Unos diez minutos después, el portero tiró del brazo de la mujer y la llevó por un pasillo hasta un cuarto de pequeñas dimensiones.
Una vez allí, el varón colocó a la mujer apoyada en la pared "e intentó besarla". Ella se quitó y reiteró su negativa. El portero, "venciendo su resistencia le introdujo la mano por el interior del pantalón y bragas, siendo apartada nuevamente por la víctima". La mujer reiteró nuevamente su negativa.
Sin embargo, el acusado volvió nuevamente a intentarlo. "Desabrochó a la fuerza el cinturón del pantalón y sin consentimiento realizó actos de índole sexual, negados por la víctima", explica el relato de hechos asumido por ambas partes.
La mujer presentó daños en la cadera derecha y una secuela psicológica leve derivada de estrés postraumático.
Al reconocer los hechos, el varón fue condenado in voce por un delito de agresión sexual a dos años de prisión y a la prohibición de acercarse o comunicarse con ella por cualquier medio por un periodo de tres años y costas. Se le aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber ingresado con antelación al juicio la responsabilidad civil. Igualmente, deberá pagar las costas judiciales.
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El alcalde venderá dos hectáreas de suelo público donde se construirán los nuevos microparkings de Sevilla
- Alarma en el aeropuerto de Sevilla: aterriza de emergencia un avión con 180 personas destino Marrakech
- El buffet libre 'más barato' de Sevilla: con comida casera ilimitada por menos de 10 euros
- La viceconsejera de Hacienda defiende que la Junta de Andalucía no perdió dinero al adjudicar con contratos de emergencia las obras del Muñoz Cariñanos
- Subir el bonobús, el univiaje y la tarjeta mensual: Tussam pide aumentar los precios para frenar 'un déficit estructural
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 20 de noviembre de 2025
- Operación de venta a contrarreloj para salvar La Cartuja Pickman: las empresas pueden hacer ofertas hasta diciembre