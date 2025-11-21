El portero de una discoteca de la Alameda de Sevilla es condenado a dos años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de prisión al portero de una discoteca de la Alameda que agredió sexualmente a una mujer. Los hechos, aceptados por el acusado, se produjeron en torno a las 2.15 horas del 7 de enero de 2023.

El varón abordó a la mujer y su acompañante, comenzó a hablar "con ellos, ganándose su confianza y les invitó a tomar un chupito de fresa en una sala contigua", relata la sentencia. Unos diez minutos después, el portero tiró del brazo de la mujer y la llevó por un pasillo hasta un cuarto de pequeñas dimensiones.

Una vez allí, el varón colocó a la mujer apoyada en la pared "e intentó besarla". Ella se quitó y reiteró su negativa. El portero, "venciendo su resistencia le introdujo la mano por el interior del pantalón y bragas, siendo apartada nuevamente por la víctima". La mujer reiteró nuevamente su negativa.

Sin embargo, el acusado volvió nuevamente a intentarlo. "Desabrochó a la fuerza el cinturón del pantalón y sin consentimiento realizó actos de índole sexual, negados por la víctima", explica el relato de hechos asumido por ambas partes.

La mujer presentó daños en la cadera derecha y una secuela psicológica leve derivada de estrés postraumático.

Al reconocer los hechos, el varón fue condenado in voce por un delito de agresión sexual a dos años de prisión y a la prohibición de acercarse o comunicarse con ella por cualquier medio por un periodo de tres años y costas. Se le aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber ingresado con antelación al juicio la responsabilidad civil. Igualmente, deberá pagar las costas judiciales.