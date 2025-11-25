"Tengo las muelas picadas" y "Me sangran las encías": así hablaban en clave los detenidos por el caso del PP de Almería

"Tengo las muelas picadas por tu culpa". "Yo también me tengo que hacer una limpieza". "Necesito empastarme dos o tres muelas". "Me sangran las encías porque tengo sarro y no puedo comer". Todas estas frases se podrían haber oído en la sala de espera de cualquier clínica dental, pero el contexto en que se utilizaron en realidad es bien diferente: es el lenguaje en clave que empleaban tres de los investigados por el caso del PP de Almería, según recoge el auto judicial que dictó las detenciones. En concreto, hablaban así "de forma absurda y abusiva" Javier Aureliano García -expresidente de la Diputación y los populares almerienses- y los exvicepresidentes provinciales Óscar Liria y Fernando Giménez.

"El uso de esta terminología es muy recurrente y se encuentra totalmente desvinculado del contenido material de las conversaciones", señala el juez en su auto, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. "Es muy llamativo que se utilicen términos relativos a la ortodoncia en un contexto totalmente desvinculado del anterior, pues el resto de la conversación versa sobre licitaciones públicas en trámite. Además, se usa esta terminología de forma absurda, abusiva y un número de veces inexplicable".

Estas conversaciones en código "se repiten en fechas muy próximas", con numerosos ejemplos desde 2017 hasta 2020. Y en ellas "intervienen tanto Óscar Liria como Javier Aureliano García y Fernando Giménez, con cargos en la Diputación provincial". "Como decíamos, se trata de conversaciones totalmente extrañas, porque se vierten comentarios en clave dental cuando realmente se está hablando de licitaciones públicas y adjudicaciones de diferentes contratos públicos", subraya el magistrado al cargo.

Según el escrito del juez, fechado el pasado 17 de noviembre, todo lo anterior "constituye un indicio muy claro y muy sólido de la posible participación de don Fernando Giménez y don Javier Aureliano García en el cobro o facilitación de cobro de comisiones". Al día siguiente de la emisión de este auto, la Guardia Civil procedió a arrestar a Giménez y García, que en estos momentos se encuentran en libertad con cargos.

Dentistas, empastes y encías

Las alusiones odontológicas son muchas y variadas. "El 11 de junio de 2018, don Óscar [Liria] preguntó a don Javier [Aureliano García] si había visto el orden del día, a lo que este contestó que 'esperaba poder ir al dentista', respondiendo don Óscar que 'te vas a poder cambiar la piñata entera'", se detalla en el auto. Un año antes, el 4 de mayo de 2017, en una conversación entre los tres investigados se afirmó: "Tengo las muelas picadas por tu culpa... He pedido cita al dentista para ir".

El 16 de junio de 2017, "Tengo que ir al dentista y no se cuándo ir, yo también me tengo que hacer una limpieza". El 27 de junio de ese mismo año, "Esta tarde he pedido cita para una limpieza", y el 6 de julio, "¿Has encontrado la pieza que te tiene que implantar el dentista?". Poco después, el 23 de febrero de 2018, se comenta: "Me debes dinero tu... necesito empastarme dos o tres muelas. Sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer [sic]".

Y no acaban ahí los ejemplos: el 2 de julio de 2019, el auto cita un mensaje que dice "Necesito ir al dentista ya mismo, la semana que viene". El 2 de octubre de aquel año, "Si quieren estar agustico e ir al dentista, ellos sabrán" [sic]. Y hasta en el 2020, cuando el se registra otro que apunta: "Yo tengo que ir al dentista y Fernando seguro que ya podrá ir".