Inmaculada Casal rompe su silencio sobre el inminente juicio contra Antonio Tejado: "No estamos bien"

Caracterizada siempre por su discreción y respeto a su vida íntima, Inmaculada Casal ha roto su silencio y reconoce el complicado momento familiar y judicial que están viviendo tanto ella como su mujer, María del Monte, según se va acercando el juicio contra Antonio Tejado, sobrino de la artista, por el robo violento del que ambas fueron víctimas.

La periodista reconoce que la situación les pesa anímicamente: "Bueno, no es algo agradable, no estamos bien, pero bueno, a esperar, que es lo que hay que hacer". Aun así, sostiene una postura firme y serena: asegura que confían "en la Justicia y en la presunción de inocencia de todo el mundo", dejando claro que será el proceso judicial el que tenga la última palabra.

Preguntada por las recientes declaraciones de la ex de tejado y madre de su hijo, Chayo Mohedano, sobre cómo fue su relación con Tejado, evita alimentar la polémica y se limita a marcar distancia con elegancia: "Cada uno cuenta la historia como le viene, yo lo respeto, me parece muy bien y nosotros, ya te digo, a esperar lo que diga la Justicia". Sin entrar en detalles ni desmentidos, insiste en que ella y su mujer se mantienen centradas en el procedimiento y en lo que dictaminen los tribunales.

Apertura de juicio oral

En la otra cara de la moneda, Antonio Tejado atraviesa una de las etapas más delicadas de su vida, con el foco puesto tanto en su situación judicial como en su ruptura definitiva con el círculo familiar de María del Monte. Hace unas semanas recogía en los juzgados el auto de apertura de juicio oral por el violento robo en casa de su tía, donde se le señala como presunto autor intelectual del asalto, con una petición de hasta 30 años de cárcel por parte de la Fiscalía y 28 por parte de la acusación particular que ejerce la propia artista. En ese mismo trámite, el juez le imponía además una fianza de 639.000 euros, advirtiéndole de que, si no podía depositarla, se embargarían sus bienes hasta cubrir dicha cantidad.

En este contexto, Tejado ha vuelto a dejar una imagen de absoluto hermetismo ante un nuevo revés judicial: el rechazo de los recursos de apelación de dos de los diez procesados, a los que su defensa se había adherido. Serio, contenido y sin una sola palabra para los medios, el sevillano se mostraba impasible pese a la trascendencia del momento. Accedía con rapidez al juzgado para esquivar las preguntas de la prensa, limitándose a un gesto casi mecánico de arreglarse el pelo tras quitarse el casco de la moto antes de entrar.

A la salida, el sobrino de María del Monte mantenía la misma actitud: semblante algo más relajado y un silencio sepulcral cuando se le cuestionaba si el hecho de ir a juicio le beneficia para poder demostrar su inocencia. Ni una declaración sobre cómo se ha tomado el rechazo del último recurso presentado por su abogado, ni una pista de cómo afronta un proceso en el que se juega su futuro y en el que se enfrenta a una posible condena muy elevada.