Izquierda Unida denuncia ante la Fiscalía "prevaricación urbanística" en una parte del proyecto Vega Sevilla en Los Remedios

Izquierda Unida ha dado un paso más en su estrategia de rechazo al proyecto de Vera Sevilla, en la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios. Ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Sevilla en el que apunta la comisión de presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa, malversación, cohecho, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, fraudes y exacciones ilegales en las obras realizadas en suelo público en los terrenos de Altadis. Aunque no acusa directamente a nadie, sí pide que declaren como testigos o investigados entre otros el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, y el gerente, Fernando Vázquez.

El representante del grupo Con Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado el escrito ante el Ministerio Público junto al letrado Francisco Tejado Vaca. "Hablamos de 700 metros cuadrados que ocupaban un parque de uso público, espacio de la ciudad, y que ha sido usurpado por parte de la empresa constructora", señaló Sánchez. "La empresa adjudicataria concesionaria del hotel construirá un aparcamiento subterráneo de hasta tres plantas" en ese lugar, explicó.

Con la denuncia se hace referencia al rediseño de la zona promovido por el Ayuntamiento y ejecutado por el Grupo KKH Property Investors como promotor del complejo Vera Sevilla, que incluyó la construcción de un aparcamiento subterráneo público, un carril bici en Juan Sebastián El Cano y un rediseño de los espacios libres. Todo esto tuvo afección sobre una parte de la zona verde. No obstante, en su conjunto, tanto el Ayuntamiento como los promotores inciden en que los metros cuadrados de zonas verdes y el arbolado aumenta sensiblemente respecto a lo existente.

La tramitación urbanística

"Esto se ha hecho haciendo una modificación menor del proyecto", dijo Sánchez, que junto a sus compañeros entiende "que esta adecuación menor no se ajusta a derecho y, por tanto, queremos que la Fiscalía investigue estos hechos". Sánchez ha denunciado que "no ha habido una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)". "No constan los informes preceptivos ni en el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento ni en la propia Gerencia Municipal de Urbanismo y creemos que ante esta ilegalidad la justicia debería de actuar", dijo el edil de IU tras sellar la denuncia.

"No solo hablamos de 700 metros cuadrados, que no son pocos ya en un barrio como Los Remedios, que es el distrito que menos equipamiento público tiene de toda la ciudad. Hablamos de que, al no realizarse la modificación necesaria del PGOU en un suelo no consolidado, la empresa concesionaria se ha quedado por la cara más de 4.000 metros cuadrados que tendrían que haberse revertido a la ciudad en forma de equipamiento dotacional", esgrimió el concejal de Izquierda Unida.

No obstante, esos suelos no son propiedad de la empresa promotora sino que forman parte de los espacios libres, zonas verdes y equipamientos que pasarán a ser de titularidad pública una vez que finalicen las obras que ejecuta el grupo promotor privado como parte del convenio para la promoción de Vera Sevilla.

Además, apuntó que "para colmo con esta supuesta zona peatonal, que realmente va a ser un parking para uso y disfrute de los clientes del hotel y no del barrio, entendemos también que se está imposibilitando el acceso para los vecinos y vecinas de Los Remedios de la ciudad de Sevilla desde el barrio hasta el río Guadalquivir, cuya ribera también es pública". En este sentido, Sánchez cree que "alguien parece que ha pegado un pelotazo urbanístico en la ciudad y desde luego en lo que a nosotros corresponde vamos a actuar, no nos vamos a quedar callados".

En cualquier caso, los promotores ejecutan con este proyecto, en coordinación con el equipo técnico de la Gerencia de Urbanismo, dos aparcamientos subterráneos. Uno es el obligatorio al ejecutar un hotel de lujo mientras que el segundo se construye a instancias del Ayuntamiento como complemento al desarrollo urbanístico que es el que afecta a la reurbanización.

Zona verde, peatonalización y aparcamientos

El letrado Francisco Tejado Vaca argumentó que la denuncia se basa en dos ejes fundamentales. Apuntan por un lado a la presunta "destrucción de una zona verde, que así estaba recogida, tanto en el plan general como en los catálogos".

Tejado Vaca cree que el suelo público allí "se ha destruido para construir un aparcamiento subterráneo de tres plantas, atentando inclusive con lo que la modificación puntual, que no debió ser modificación, sino reforma del propio plan general, establecía: que se potenciaba a través de ella la peatonalización de la zona". "Rara peatonalización se hace cuando se construye tres plantas de aparcamiento para más de cien vehículos", insistió Tejado Vaca.

Otra manera de hacerlo sería "por compensación". Es decir, Tejado Vaca explica que se puede retirar una zona verde "para que la lleve a otro lado, como dice la propia modificación puntual P-54, que se incremente inclusive el espacio de zona verde en el Distrito de los Remedios. Cosa que tampoco se hace. Entendemos que eso es un delito de prevaricación urbanística".

Toda la tramitación del expediente se ha realizado con informes de la Gerencia de Urbanismo y de los servicios jurídicos municipales, como han subrayado en repetidas ocasiones tanto el Ayuntamiento como el fondo de inversiones promotor del proyecto. Con base en los acuerdos firmados con el Ayuntamiento el grupo promotor ejecuta una serie de actuaciones complementarias al proyecto entre las que se incluyen las reurbanizaciones, las zonas verdes o la nueva pasarela sobre el río.