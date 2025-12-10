Un masajista se enfrenta a siete años de prisión acusado de violar a una mujer que fue a tratarse una contractura en Sevilla

Un hombre se enfrenta a siete años de prisión acusado de agredir sexualmente a una joven aprovechando que fue a recibir un tratamiento de fisioterapia a su clínica. La joven fue por una contractura en la parte alta de la espalda, pero el hombre presuntamente aprovechó la coyuntura para hacerle tocamientos en los pechos y penetrarla vaginalmente. La Fiscalía ha solicitado que se le aplique la L. O. 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual -conocida como Ley del solo sí es sí- a pesar de ser posterior a los hechos por ser más favorable al reo "a tenor de las penas de privación de libertad establecidas" en la reforma.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se produjeron el 30 marzo de 2022. La mujer estaba internada en un centro de desintoxicación para seguir un tratamiento de prevención de adicción al alcohol, estaba abstinente y evolucionaba favorablemente gracias al tratamiento. Ella había requerido alguna vez con anterioridad los servicios de fisioterapia del centro y en el momento de los hechos tenía una contractura en la parte alta de la espalda. Por eso, se le recomendó que acudiera a la consulta.

El varón no tenía título oficial de fisioterapia. Ostentaba los títulos de técnico en quiromasaje deportivo y quiromasaje superior y rehabilitación.

El 30 de marzo de 2022, explica en su acusación el Ministerio Público, la mujer llegó y el varón le preguntó por su dolencia. Él, afirma la acusación, le dijo "que le iba a poner fina".

Tras tumbarse sobre la camilla, el varón comenzó a hacerle el masaje en la parte alta de la espalda y luego le pidió que se volteara, colocándole una toalla para taparle el pecho. Posteriormente, el escrito de conclusiones de la Fiscalía relata que "para satisfacer sus impulsos sexuales" dejó de masajearle la zona afectada y le tocó el pecho y le penetró vaginalmente con la mano.

La mujer, explica el Ministerio Público, debido a la "acción libidinosa de tal entidad y lo inesperado de la misma se quedó bloqueada y no pudo reaccionar". "El procesado una vez que terminó le advirtió de que no dijera nada", apunta el escrito.

La mujer decidió contarlo nada más salir. Se lo dijo a una amiga y a una profesional del centro, que decidieron llevarla al hospital para que fuera asistida.

Piden 7 años de prisión

El caso debería ser juzgado hoy miércoles y mañana jueves en la Audiencia Provincial de Sevilla. El Ministerio Público pide siete años de prisión para el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales.

Además solicitan una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros o comunicarse con la víctima por tiempo de siete años. Además, en caso de que exista una sentencia condenatoria se solicita que no se le conceda el tercer grado penitenciario "hasta el cumplimiento de mitad de la pena".