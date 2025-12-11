Un hombre se enfrenta a 12 años de cárcel por quemar un bloque en Sevilla con vecinos dentro: usó bombona y gasolina

La madrugada del 18 de mayo de 2023 será difícil de olvidar para unos vecinos de Sevilla. Aquella noche, en torno a las 5 horas, un hombre entró en el edificio y provocó un incendio que se saldó sin daños personales, pero sí con bastantes daños materiales. El caso está previsto para ser juzgado hoy jueves en la Audiencia Provincial de Sevilla.

La Fiscalía reclama para el varón un total de 12 años de prisión por lo ocurrido. En su escrito de acusación, el Ministerio Público expone que el varón, "con ánimo de atentar contra el patrimonio ajeno y a sabiendas de que se trataba de un inmueble habitado -siendo conocedor por tanto el riesgo que esto conllevaba para la integridad física de las personas-", decidió "colocar" en la planta baja y en el rellano de la tercera planta una bombona y gasolina.

Para crear el fuego, el varón utilizó un mechero. La mecha provocó "una deflagración de gas derivada de dichos materiales". El incendió se propagó por todo el bloque y afectó a las siguientes viviendas: el Bajo A, Bajo B, Primero B, Segundo A, Segundo B, Tercero A, Tercero B y Cuarto B.

Todas han reclamado daños, aunque algunos han sido sufragados por el seguro. El resto solicitan una cantidad superior a los 5.000 euros por lo ocurrido. Además, uno de ellos pide por la asistencia que tuvo que recibir su mascota.

Piden 12 años de prisión

A través de un auto, el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla prohibió al acusado acercarse a menos de 200 metros del bloque y que se comunicara con uno de los perjudicados. En el juicio previsto para este 11 de diciembre, la Fiscalía solicita para el varón 12 años de prisión como presunto autor de un delito de incendio que generó riesgo para la integridad física de las personas del artículo 351 del Código Penal.

Cabe recordar que este artículo castiga a quien provoque "un incendio que comporte un peligro para la vida o la integridad física de las personas" y las penas van de los 10 a los 20 años. En caso de que no hubiera llegado a poner en peligro la vida de las personas o la integridad física, el ratio bajará para ser de 5 a 10 años.